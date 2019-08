Neptune annonce l'élection de ses administrateurs et les résultats du vote





LAVAL, QC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Wellness Solutions Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) annonce les résultats des votes concernant les propositions énoncées dans sa circulaire de sollicitation de procurations datée du 16 juillet 2019 tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires à Montréal, Canada le 14 août 2019.

Élection des administrateurs . Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote à main levée, les individus suivants ont été élus à titre d'administrateurs de Neptune pour l'année à venir.

Candidat Votes

Pour % Votes

Pour Abstentions %

Abstentions John M. Moretz 25 621 016 99.28% 185 769 0.72% Michael Cammarata 25 624 524 99.29% 182 261 0.71% Ronald Denis 24 998 620 96.87% 808 165 3.13% Hélène F. Fortin 25 023 212 96.96% 783 573 3.04% Richard Schottenfeld 25 687 211 99.54% 119 574 0.46% Philippe Trudeau 25 634 474 99.33% 172 311 0.67%

Nomination des auditeurs . Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote à main levée, KPMG s.e.n.c.r.l. ont été nommés à titre d'auditeurs de la Société pour l'année à venir et le conseil d'administration de la Société a été autorisé à fixer leur rémunération.

KPMG s.e.n.c.r.l. Votes Pour % Pour Abstentions %

Abstentions 60 010 428 99.52% 286 464 0.48%

Approbation des modifications apportées aux régimes incitatifs à long terme et ratification des octrois d'options . Selon les procurations reçues et la tenue d'un vote à main levée, une majorité des actionnaires désintéressés1 ont approuvés les modifications apportées au régime d'options d'achat d'actions ordinaire de la Société, et ont approuvés l'octroi d'options d'achat d'actions ordinaires de la Société à Michael Cammarata.

Modifications au

régime d'options

d'achat d'actions et

Ratification d'octrois

d'options d'achat

d'actions Votes Pour % Pour Abstentions %

Abstentions 23 942 856 92.78% 1 863 928 7.22%

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Suite à l'acquisition de SugarLeaf, la Compagnie a maintenant une chaine d'approvisionnement de chanvre basé aux États-Unis et une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du chanvre et du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

________________________________ 1 À l'exclusion des voix des initiés à qui des options d'achat d'actions ou des titres peuvent être octroyées aux termes du régime d'options d'achat d'actions, ou du régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, ainsi qu'aux personnes qui ont un lien avec ceux-ci, représentant un nombre total de 6 520 518 voix.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 06:30 et diffusé par :