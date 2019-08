photonamic GmbH & Co. KG (Allemagne) rachète les activités oncologie de MolecuLight Inc. (Canada)





TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - photonamic GmbH & Co. KG (siège social : Pinneberg, Allemagne ; PDG : Ulrich Kosciessa, Ph.D.) (« photonamic »), une filiale de SBI Holdings, Inc. (siège social : Minato-ku,Tokyo ; directeur représentant, président et PDG : Yoshitaka Kitao), qui travaille à la mise au point pharmaceutique de l'acide ?-aminolévulinique (« 5-ALA ») (*), annonce l'acquisition des opérations « oncologie » de MolecuLight Inc. (siège social : Toronto, Canada ; PDG : Anil Amlani) (« MolecuLight »), par l'intermédiaire de sa filiale nouvellement créée, SBI ALApharma Canada.

MolecuLight est un leader mondial dans le domaine du traitement des plaies avec son nouvel ensemble de produits d'imagerie par fluorescence sur le lieu d'intervention MolecuLight i:X® pour les plaies chroniques, qui a également fait l'objet de recherches fructueuses en oncologie. Photonamic et MolecuLight collaborent depuis un certain nombre d'années sur le marché de l'oncologie, alliant la technologie exclusive d'imagerie par fluorescence de MolecuLight et l'agent de contraste 5-ALA de photonamic.

La plateforme portable d'imagerie par fluorescence de MolecuLight destinée à l'oncologie, appelée Eagle®, aide les chirurgiens et les pathologistes à visualiser en temps réel les tumeurs pendant la chirurgie après que 5-ALA a été administré aux patients. Avec 5-ALA, fabriqué par photonamic, les cellules tumorales produisent de manière sélective une vive fluorescence rouge à partir de la protoporphyrine IX (PpIX) qui est détectée par le dispositif d'imagerie peropératoire de MolecuLight Eagle® après excitation à la lumière violette. Cette procédure de chirurgie guidée par image (FGS) par fluorescence en temps réel alliant les deux technologies a déjà été testée cliniquement pour la chirurgie du cancer du sein par MolecuLight et photonamic au Princess Margaret Cancer Center (un des 5 plus importants centres du cancer au monde) en collaboration avec University Health Network (UHN), l'un des plus grands instituts de recherche en soins de santé en Amérique du Nord.

« Avec cette acquisition, nous élargissons encore davantage nos activités R&D à des entités tumorales supplémentaires autres que la chirurgie du glioblastome pour laquelle nous avons déjà mis au point avec succès un produit à base de 5-ALA qui est commercialisé dans plus de 40 pays à travers le monde », explique Ulrich Kosciessa, PDG de photonamic GmbH & Co. KG. « Nous sommes heureux d'intensifier cette collaboration fructueuse et excellente avec MolecuLight en vue de l'approbation du dispositif et du photosensibilisateur sur plusieurs marchés du cancer clinique. »

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'acquisition de nos activités d'oncologie clinique par un partenaire aussi estimé et stratégique que photonamic », ajoute Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Nos technologies sont très complémentaires, et nous sommes impatients d'aider SBI ALApharma Canada et photonamic dans leurs efforts visant à exploiter l'imagerie portable par fluorescence et 5-ALA pour guider la chirurgie oncologique et, en définitive, améliorer les résultats pour les patients ». Pour Sam Ifergan, président de MolecuLight et fondateur d'iGan Partners : « Pour les actionnaires, cela vient confirmer l'utilité clinique écrasante de cette technologie, et nous continuerons de fournir de nouveaux renseignements aux médecins hospitaliers afin de mieux diagnostiquer les maladies et de mieux orienter les traitements. »

Le SBI Group continuera de travailler sur toute une série d'applications potentielles de 5-ALA et de se concentrer sur la recherche et le développement pour proposer des produits pharmaceutiques qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits pour les patients à travers le monde.

(*) acide ?-aminolévulinique (« 5-ALA »)

Un dérivé de l'acide aminé endogène produit dans la mitochondrie. Outre son rôle naturel en tant que substance naturelle importante métabolisée en hème et cytochromes servant la production d'énergie dans les membranes de la mitochondrie, il est métabolisé en protoporphyrine IX (PpIX) dans les cellules cancéreuses. PPIX, un photosensibilisateur, peut être activé par la lumière violette/bleue causant la fluorescence rose, permettant de visualiser clairement les cellules cancéreuses respectives.

À propos de photonamic GmbH & Co. KG

photonamic est une entreprise allemande qui travaille à la mise au point de 5-ALA dans plusieurs applications en tant qu'agent précurseur pour le photosensibilisateur PP IX. Membre du groupe SBI avec sa société mère SBI ALA Hong Kong, photonamic a mis au point 5-ALA pour la résection guidée par fluorescence du glioblastome, commercialisé sous le nom de Gliolantm ou d'Alabeltm via plusieurs partenaires, par exemple, en Europe, au Japon, en Australie et en Corée, et sous le nom de Gleolantm aux États-Unis via sa propre filiale NXDC Inc. Au sein du groupe, photonamic et ses entreprises affiliées aux États-Unis, au Canada et au Japon intensifient agressivement les activités de développement visant 5-ALA, même en dehors du domaine de l'application photodynamique comme, par exemple, les suppléments alimentaires ou les produits cosmétiques.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) est une société privée canadienne d'imagerie médicale qui a mis au point et qui commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques et commerciaux. Son premier produit avec ses accessoires, le MolecuLight i:X®, constitue une solution portable d'imagerie par fluorescence en temps réel pour le marché du traitement des plaies. Il offre aux médecins hospitaliers de nouvelles informations sur les caractéristiques fluorescentes des plaies pour aider les médecins hospitaliers à prendre de meilleures décisions en termes de diagnostic et de traitement. La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins médicaux non satisfaits d'importance mondiale comme, par exemple, la sécurité alimentaire, la cosmétique grand public et d'autres marchés industriels importants.

