/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres Duncan et Morneau souligneront les répercussions positives des changements apportés par le gouvernement du Canada au financement des sciences et de la recherche/

BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation, a annoncé...

Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu une convention de prise ferme avec certains actionnaires vendeurs et un syndicat de preneurs fermes (au sens ci-après) relativement à son placement...

DMarket, plateforme pour biens numériques et leader mondial de la vente de 'skins' ('cosmétiques') a institué une place de marché de nouvelle génération caractérisée par des échanges et achats instantanés d'objets à l'intérieur même du jeu. La...