Dollarama complète l'acquisition préalablement annoncée d'une participation de 50,1 % dans Dollarcity, détaillant à bas prix latino-américain





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) («?Dollarama?» ou la «?Société?») a annoncé aujourd'hui avoir complété l'acquisition d'une participation de 50,1 % dans le détaillant à bas prix latino-américain Dollarcity annoncée le 2 juillet 2019, mettant ainsi en place une deuxième plateforme de croissance, complémentaire à sa stratégie de croissance canadienne.

Pour plus de détails concernant les modalités de l'opération, veuillez consulter le communiqué de presse de Dollarama daté du 2 juillet 2019 disponible sur le site Web de la Société au www.dollarama.com sous la rubrique « Relations avec les investisseurs/Communiqués ».

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 236 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante et de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

