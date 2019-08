/R E P R I S E -- Avis aux médias - La FTQ à la Commission parlementaire sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre - Québec doit confier à la SAQ le mandat de recycler les bouteilles de vin et de spiritueux/





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) invite les représentants des médias à assister au dépôt du mémoire de la FTQ devant les membres de la Commission parlementaire sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre.

Pour la FTQ, Québec doit s'engager sans tarder à recycler le verre, à élargir la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux et à en confier le mandat à la Société des alcools du Québec (SAQ) qui est déjà sur tout le territoire du Québec avec plus de 800 points de vente et qui dispose déjà d'un réseau de distribution et d'entreposage étendu, expérimenté et efficace.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Commission des transports et de l'environnement sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre



Date : Jeudi 15 août 2019



Heure : 9 h 30



Où : Hôtel du parlement, salle Pauline-Marois



Qui : Le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux, le président du SCFP-Québec, Denis Bolduc, et le coordonnateur du Syndicat des Métallos pour la région de Montréal, Pierre Arseneau

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

