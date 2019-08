KCI étend sa gamme de gestion des incisions en Europe





KCI, une société Acelity, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de deux thérapies PREVENAtm supplémentaires en Europe : le système de gestion des incisions PREVENA DUOtm avec le pansement PEEL & PLACEtm - 13 cm et le système de gestion des incisions PREVENA PLUS PEEL & PLACEtm ? 35 cm. Les deux nouveaux produits incorporent les bénéfices cliniques démontrés de la thérapie PREVENAtm et fournissent aux cliniciens des solutions répondant aux besoins changeants de la gestion post-chirurgicale des incisions. La thérapie PREVENAtm permet de maintenir ensemble les bords de l'incision et protège les incisions des sources infectieuses externes.

PREVENA DUOtm est le premier système de traitement des plaies par pression négative (TPPN) à usage unique spécifiquement conçu pour la gestion simultanée de deux incisions chirurgicales fermées et configuré pour réduire les complications post-opératoires bilatérales, telles que les chirurgies de prélèvement des vaisseaux, de reconstruction mammaire et de traumatisme orthopédique.

Le système PREVENA PLUS PEEL & PLACEtm ? 35 cm convient aux longues incisions couramment pratiquées dans la chirurgie de reprise tout en fournissant une capacité supérieure de stockage de l'exsudat. Le système PREVENA PLUStm offre l'efficacité démontrée du traitement des plaies par pression négative avec une versatilité, une portabilité et une flexibilité améliorées.

« Les infections du site chirurgical sont un problème qui hante les systèmes de santé, les cliniciens et les patients du monde entier », a déclaré R. Andrew Eckert, président-directeur général de KCI. « L'ensemble de preuves toujours croissant à l'appui de la thérapie PREVENAtm continue de démontrer son efficacité en termes de réduction de l'incidence des ISC. En accord avec notre engagement inébranlable envers les patients et notre objectif qui est d'améliorer la cicatrisation, nous espérons, en rendant ces deux nouveaux produits disponibles, améliorer l'accès des patients européens aux avantages de la thérapie PREVENAtm et réduire le fardeau des ISC. »

« L'impact des infections du site chirurgical sur les patients est significatif - retardant leur guérison et leur retour au travail, causant des inquiétudes financières et affectant leur santé mentale », Ron Silverman, M.D., FACS, directeur médical chez KCI. « Nous devons examiner attentivement les soins des patients qui courent un risque accru de complications post-opératoires afin qu'ils puissent se rétablir rapidement et efficacement. Nous sommes fiers de pouvoir introduire le système PREVENA DUOtm et le système PREVENA PLUS PEEL & PLACEtm ? 35 cm en Europe, et de fournir aux cliniciens les outils nécessaires pour mieux soigner leurs patients et leur fournir des soins de qualité. »

Les infections du site chirurgical (ISC) constituent un fardeau significatif en Europe, avec plus de 500 000 cas en Europe chaque année.1 Les ISC sont liées à des séjours prolongés à l'hôpital après une opération, une qualité de vie moindre du patient, peuvent nécessiter des procédures chirurgicales supplémentaires, peuvent nécessiter des soins intensifs, et accroître la morbidité et la mortalité.2 Les infections, complication la plus fréquente du site chirurgical, représentent jusqu'à 20 % de toutes les infections liées aux soins de santé et coûtent jusqu'à 700 millions GBP par an au NHS.3,4

Récemment, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) a publié un rapport intitulé Medtech Innovation Briefing (MIB) sur le système de gestion des incisions PREVENAtm. Le MIB évalue les éléments probants publiés le plus récemment sur la technologie et déduit que la thérapie PREVENAtm peut réduire de manière significative les complications sur le site d'incision comparé aux pansements de prise en charge standard. Les spécialistes cliniciens invités à ajouter leur commentaire sur le rapport conviennent également que l'utilisation de la thérapie PREVENAtm entraînerait probablement des économies de coût en réduisant les complications sur le site chirurgical (CSC) et la nécessité de changer les pansements.5

À propos du Système PREVENAtm de gestion des incisions

Le Système PREVENAtm, lancé en 2010, est le tout premier système de thérapie par pression négative, conçu spécifiquement pour la gestion des incisions chirurgicales fermées. Le système de gestion des incisions PREVENAtm protège l'incision contre une contamination externe, maintient ensemble les berges de l'incision, élimine les liquides et les matières infectieuses et fournit une pression négative continue à -125mmHg pendant jusqu'à sept jours.

Veuillez consulter le mode d'emploi du système de gestion des incisions PREVENAtm pour en savoir plus sur les limitations importantes et sur la sécurité d'emploi.

À propos de KCI, une société Acelity

KCI, une société Acelity, est une marque de confiance dans le domaine des soins avancés des plaies. Nous sommes leaders en matière de thérapie des plaies par pression négative, et fournissons des solutions destinées à la fois à la cicatrisation des plaies et à la prise en charge chirurgicale. Notre offre de produits, proposée dans plus de 90 pays, crée de la valeur grâce à des solutions qui accélèrent la cicatrisation. KCI est un chef de file en matière de qualité, de sécurité et d'expérience client et est déterminée à faire progresser la science de la cicatrisation. Basée à San Antonio, au Texas, KCI emploie environ 4 500 personnes à travers le monde.

