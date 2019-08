Avis aux consommateurs - L'ACIA conseille aux consommateurs de faire preuve de prudence avec les préparations pour nourrissons en raison d'une possible substitution ou altération du produit

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a été mise au courant de rapports d'un magasin Walmart situé à 775 Tamarak Way NW, Edmonton, en Alberta, concernant l'altération par substitution d'une préparation pour nourrissons. Ce genre de...

FITTEAM Global LLC, une marque de mode de vie sain de premier plan, poursuit son expansion avec le lancement officiel de son produit phare FITTEAM FIT au Canada. Avec le lancement de FITTEAM FIT et d'autres produits qui sortiront bientôt, FITTEAM...

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, en collaboration avec l'entreprise «Ferment Passion», située au 8280 boulevard Saint-Laurent, local 407, à...