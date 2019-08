Aniruddho Basu, leader du secteur des télécommunications, dirige le lancement de la nouvelle activité de Mavenir





Mavenir, leader dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels et de la gestion économique des réseaux mobiles pour les fournisseurs de services de communication (FSC), a nommé Aniruddho (Ani) Basu au poste de vice-président et directeur général des activités en émergence, basé à Stockholm.

Ani tirera parti des solutions existantes et nouvellement créées, de Mavenir, pour la 5G, l'IdO et la transformation numérique, afin de générer pour Mavenir de nouvelles opportunités commerciales dans les entreprises et les industries. Les offres qui incluront des services de communications enrichis (Rich Communication Services, ou RCS), l'IdO et les réseaux privés seront distribuées grâce à de nouveaux modèles commerciaux via un écosystème numérique de partenaires et de canaux.

« Cette nouvelle orientation commerciale permettra à Mavenir et à nos partenaires de distribution d'élargir leur marché potentiel, de générer de nouveaux revenus et de créer un marché et un écosystème numériques florissants », a déclaré Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir.

« C'est un grand moment, car nous allons propulser la transformation numérique dans les secteurs verticaux des entreprises et de l'industrie, en offrant des services de pointe sur notre plateforme nuagique compatible 5G », a déclaré M. Basu. « Ces services de pointe seront développés et déployés sous forme de microservices sur une infrastructure élastique, via des processus agiles DevOps, et fournis par l'intermédiaire de revendeurs, intégrateurs systèmes, opérateurs mobiles et d'autres partenaires technologiques à valeur ajoutée. »

Mavenir proposera ces offres via des modèles commerciaux SaaS, PaaS, Neutral Host et Asset Ownership, et inclura des applications pour les services de communications enrichis (Rich Communication Services, ou RCS), l'IdO et les réseaux privés.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions logicielles de réseau, nuagiques natives et de bout en bout, dans l'ensemble du secteur. Spécialisé dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l'économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'application/de service 5G au coeur du paquet primé et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau évoluées et natives du nuage, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC, et Virtualized RAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV pour arriver à une économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus, et protéger lesdits revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

