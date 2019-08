La conférence Going Google in Montreal met l'infonuagique sur le devant de la scène





LAKEWOOD, Ohio, 14 août 2019 /CNW/ - L'infonuagique n'est pas une mode passagère. Plus intelligente, plus avancée et plus rapide, cette façon de faire des affaires ne disparaîtra pas de sitôt.

C'est dans cette optique qu'Onix, le chef de file nord-américain des solutions d'infonuagique, se joindra aux experts de Google Cloud à Montréal en septembre pour donner aux professionnels des TI et aux chefs d'entreprise l'occasion de découvrir par eux-mêmes pourquoi le moment est venu de se lancer dans l'infonuagique.

Les professionnels des TI basés à Montréal et les curieux qui souhaitent en savoir plus sur l'infonuagique sont invités à participer à la conférence « Going Google in Montreal » qui se tiendra le mardi 10 septembre de 15 h 30 à 18 h dans les locaux de Google, au 1253, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3B 2Y5.

Au cours de cette journée portes ouvertes gratuite, les visiteurs pourront profiter, le temps d'un après-midi, de démonstrations pratiques, de séances de partage d'informations et d'un dialogue ouvert avec les experts d'Onix et de Google Cloud. Ils découvriront comment la technologie infonuagique peut contribuer à transformer le mode de fonctionnement de leurs organisations et de leurs entreprises.

Le format de cette journée portes ouvertes étant très informel, les participants pourront découvrir à leur propre rythme tous les produits que Google a à offrir, notamment G Suite, Google Cloud Platform, Google Cloud Search, Google Maps Platform, Chrome OS et Chromebooks. Ils assisteront également à des démonstrations de la solution intranet collaborative et sociale LumApps qui s'intègre sans effort avec G Suite.

La conférence offrira également l'occasion de nouer des contacts avec des googlers, des experts d'Onix et d'autres professionnels de l'informatique lors d'un cinq à sept au cours duquel des rafraîchissements seront servis.

Les participants sont invités à se présenter à partir de 15 h 30. S'ensuivra alors un bref discours liminaire. Comme l'événement se déroule dans le cadre d'une journée portes ouvertes, les participants seront libres d'aller et venir à leur guise. Les participants sont priés de s'inscrire dès aujourd'hui à cet événement gratuit.

Onix a reçu le prix du partenaire revendeur nord-américain Google Cloud de l'année 2018 en avril pour ses réalisations au coeur de l'écosystème Google Cloud.

À propos d'Onix

En sa qualité de fournisseur de solutions d'infonuagique de premier plan, Onix a permis à de nombreuses entreprises de passer à la vitesse supérieure en matière de services de conseil, d'infrastructure, de collaboration, d'appareils, de recherche d'entreprise et de technologie géospatiale. Pour obtenir de tels résultats, l'entreprise a recours aux solutions proposées par des chefs de file de l'industrie tels que Google Cloud et Amazon Web Services (AWS), entre autres. L'expertise d'Onix est en évolution constante, ce qui lui permet de résoudre les problèmes technologiques de ses clients dans de nombreux secteurs d'activité.

Les solutions de planification stratégique et de déploiement que propose Onix s'accompagnent d'un service permanent, de formations et d'un support incomparables. Onix commercialise également sa propre gamme de produits autonomes pour résoudre des défis commerciaux spécifiques, notamment l'accessibilité numérique des sites Web et des documents en ligne avec sa marque Equidox, et des logiciels de facturation et de gestion budgétaire en nuage avec OnSpend.

Sis à Lakewood, en Ohio, près de Cleveland, Onix possède également des bureaux canadiens à Toronto et à Ottawa. Pour en savoir plus, consulter www.onixnet.com.

