La GSMA annonce de nouveaux conférenciers ainsi qu'une mise à jour concernant l'édition 2019 de l'événement « MWC Los Angeles, en partenariat avec la CTIA »





La GSMA a fourni de nouvelles mises à jour pour la prochaine conférence MWC19 Los Angeles, notamment la liste des conférenciers de marque récemment confirmés, de nouveaux programmes et événements, ainsi qu'une liste d'exposants et partenaires additionnels. La conférence MWC19 se tiendra du 22 au 24 octobre au Los Angeles Convention Center. Les inscriptions pour l'événement sont à présent ouvertes.

« L'événement MWC Los Angeles de cette année réunira les plus éminents cerveaux et entreprises, qui présenteront les transformations dont fait l'objet le secteur de la téléphonie mobile », a déclaré John Hoffman, PDG de GSMA Ltd. « À l'ère de la connectivité intelligente, la 5G propulse l'intelligence artificielle, l'IdO et les données, qui peuvent atteindre de nouveaux sommets de façons encore jamais imaginées. D'ici 2025, il y aura 5,8 milliards d'abonnés uniques à la téléphonie mobile et plus de 25 milliards de connexions à l'IdO. La conférence MWC19 examinera les possibilités offertes par cette nouvelle frontière ? vous n'aurez pas envie de manquer cela. »

« La technologie peut faire office de grand facteur d'égalisation en matière d'opportunités pour les personnes, où qu'elles soient ; elle constitue un moyen pour améliorer l'enseignement, renforcer les liens commerciaux et culturels et améliorer la qualité de vie des jeunes et des familles dans le monde entier », a expliqué le maire Eric Garcetti. « Los Angeles a décidé de devenir une ville intelligente, de donner l'exemple en matière d'adoption de la 5G et d'accueillir la conférence MWC19 pour une raison évidente : nous connaissons la force de l'innovation pour mettre sur un pied d'égalité nos travailleurs et trouver des solutions à nos défis sociaux, politiques et économiques les plus pressants. »

De nouveaux conférenciers annoncés

La GSMA a annoncé plusieurs nouveaux conférenciers, avec des dirigeants représentant un large éventail d'organisations dans les secteurs de la technologie et des télécommunications, dont :

Ajit Pai, président de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC)

Asha Keddy, vice-présidente et directrice générale du département Normes et nouvelle génération pour la 5G chez Intel Corporation

Ricky Corker, président des opérations client, régions Amériques, chez Nokia

Joseph Essas, directeur de la technologie chez OpenTable

Stéphane Richard, président et chef de la direction du groupe Orange et président de la GSMA

Amy Emmerich, présidente pour la région Amérique du Nord et responsable des contenus chez Refinery29

Ces dirigeants rejoignent les conférenciers annoncés précédemment, issus de sociétés de premier plan parmi lesquelles la CTIA, Ericsson, la GSMA, U.S. Cellular, Verizon et Viacom.

La CTIA, partenaire événementiel de la conférence MWC19 Los Angeles de la GSMA, proposera à nouveau la thématique « Everything Policy », un programme de deux jours composé de tables rondes avec d'éminents décideurs politiques et des experts de l'industrie s'intéressant aux principaux enjeux des communications sans fil. Parmi les sujets abordés dans le cadre de la thématique Politiques figurent, entre autres, le spectre, le respect de la vie privée, la cybersécurité, la 5G et les services aériens sans pilote. Parmi les conférenciers récemment ajoutés au programme figurent :

Brendan Carr, commissaire de la FCC des États-Unis

Michael O' Rielly, commissaire de la FCC des États-Unis

Geoffrey Starks, commissaire de la FCC des États-Unis

En plus des allocutions, le programme de conférences proposera les sommets Véhicules connectés et Connectivité intelligente en Amérique latine, qui auront lieu le mardi 22 octobre, et les sommets Sécurité de la 5G et Women4Tech, qui auront lieu le mercredi 23 octobre.

De nouveaux exposants et sponsors s'inscrivent à la conférence MWC19 Los Angeles

ServiceNow est le sponsor principal pour la thématique Innovation de rupture de la conférence MWC19 Los Angeles. Parmi les autres sponsors thématiques de la conférence figurent Cisco (5G) ainsi qu'Ericsson et KORE (IdO). Pour de plus amples informations au sujet des sponsors de la conférence MWC Los Angeles, visitez www.mwclosangeles.com/about/sponsors-partners/.

La GSMA a annoncé de nouveaux exposants, parmi lesquels CommScope, Fasetto, Indiegogo, Juniper Networks, Kaloom, LivePerson, NVIDIA et Vodafone. Ces organisations rejoignent les entreprises exposantes et participantes précédemment annoncées suivantes : Amazon, AMD, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, Ericsson, Gemalto, Hewlett Packard Enterprises, KORE Wireless, Mastercard, Nokia, Qualcomm, Samsung, Sprint, T-Mobile et Verizon. Pour de plus amples informations au sujet de l'exposition MWC19 Los Angeles, visitez : www.mwclosangeles.com/exhibition.

Les détails du programme 4YFN consacré aux startups ont été dévoilés

Le programme 4YFN (Four Years from Now) consacré aux startups attirera plus de 200 investisseurs et 150 startups au MWC19 Los Angeles. Deux concours de pitching se dérouleront sur le 4YFN Discovery Stage dans le LACC, organisés par Indiegogo, sponsor de 4YFN, et TrepCamp, partenaire de 4YFN.

SPROCKIT, une communauté mondiale de startups, s'est inscrite en tant que premier sponsor thématique de 4YFN, elle organisera des contenus médiatiques et de divertissement sur scène pour illustrer l'impact de la téléphonie mobile sur le secteur du divertissement. Pour de plus amples informations au sujet de 4YFN, visitez : https://www.4yfn.com/los-angeles/.

Annonce des détails sur le concours de la DARPA pour le spectre

Le mercredi 23 octobre, la DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense) des États-Unis animera les finales de championnat en direct du Spectrum Collaboration Challenge (SC2) sur le Keynote Stage. L'organisation de cette compétition, première du genre, a nécessité le développement d'un banc d'essai RF virtuel sur mesure capable de simuler, en temps réel, plus de 65 000 interactions de canal entre 256 dispositifs sans fil. La réponse de la DARPA a été le massif Colosseum ? l'émulateur de canaux RF le plus puissant au monde à une échelle jamais atteinte auparavant avec 20 fois plus de bande passante RF totale que ce qui actuellement disponible dans les systèmes commerciaux. Le Colosseum est capable de répliquer les environnements RF complexes nécessaires pour mettre à l'épreuve les designs radio des concurrents.

Les visiteurs du MWC19 Los Angeles auront l'occasion de voir le Colosseum de près dans le hall sud, sur le stand n°1046 de la DARPA. L'émulateur présentera tout au long de la conférence les derniers matches de la compétition depuis la salle d'exposition. Pour de plus amples informations au sujet du SC2, visitez : www.SpectrumCollaborationChallenge.com/.

La Ville de l'Innovation de la GSMA présentera la connectivité intelligente

La Ville de l'Innovation de la GSMA sera de retour au MWC19 Los Angeles, invitant les visiteurs à expérimenter à quel point la connectivité intelligente, la fusion de la 5G, de l'IA, de l'IdO et des données, exerce un impact positif sur la société et aide à la création d'un avenir meilleur tant pour les entreprises que pour les citoyens. Cette année, en plus des partenaires principaux LivePerson et Mastercard, il y aura plus de 25 démonstrations interactives dans diverses catégories incluant le divertissement, l'industrie, les transports, les services publics et l'environnement. La Ville de l'Innovation sera située sur le stand n°1750 dans le hall sud. Pour de plus amples informations sur la Ville de l'Innovation, visitez : https://www.mwclosangeles.com/exhibitor/gsma-innovation-city/.

De nouveaux programmes partenaires confirmés

La GSMA a annoncé de nouveaux programmes partenaires au MWC19 Los Angeles, parmi lesquels Northland Capital Markets, Vodafone et Silicon Valley VR. Fasetto présentera deux sessions Power Hour et un total de 15 allocutions sur l'IdO et la 5G sont prévus à la conférence MWC19. Pour de plus amples informations et pour connaître le programme complet des programmes partenaires au MWC19 Los Angeles, visitez https://www.mwclosangeles.com/conference-programs/partner-programs/.

Des visites à thème annoncées

La conférence MWC19 Los Angeles proposera à nouveau aux visiteurs des visites à thème de l'exposition au LACC, guidées par des experts de l'industrie. Les visites à thème proposées incluent : la 5G et la virtualisation des fonctions réseau, menée par Award Solutions Inc. ; l'Internet des Objets, menée par ModMedia Inc. ; l'IA transformatrice et Qu'est-ce qui fait l'actualité au MWC, toutes deux menées par Stratacache Inc. La GSMA propose également des programmes personnalisés uniques pour répondre aux exigences et objectifs commerciaux spécifiques des visiteurs. Pour vous inscrire à une visite ou pour plus d'informations, visitez : www.mwclosangeles.com/experiences/topic-tours/.

Annonce des conférencières à Women4Tech

En plus du sommet Women4Tech, le programme Women4Tech de la GSMA inclura tout un éventail d'activités, notamment une séance de speed coaching et de réseautage le mardi 22 octobre. La GSMA a annoncé plusieurs conférencières supplémentaires pour le programme Women4Tech, dont :

Shelli Strand, responsable du marketing chez Blue Cedar

Audrey Wu, vice-présidente en charge des partenariats stratégiques chez Haptik

Lindsey Saletta, directrice d'exploitation chez Misha Nonoo

Monica Johnson, directrice financière et associée chez NGP Capital

Mitra Best, chercheuse principale en charge de la technologie et de l'innovation stratégique chez PWC

Kali Weissman, directrice générale en charge du développement et de la stratégie produit numérique à The Recording Academy

Chiara Tilesi, fondatrice et productrice chez We Do It Together

Parmi les partenaires de Women4Tech, on trouve notamment DiversityComm, The Female Quotient et mBolden, tandis que Blue Cedar, Cognizant et HCL se sont inscrits comme sponsors de Women4Tech. Pour de plus amples informations sur le programme de Women4Tech au MWC19 Los Angeles, visitez www.mwclosangeles.com/events/women4tech/.

YoMo Los Angeles promeut la diversité dans les domaines STIAM

Le Youth Mobile Festival (YoMo - Festival du mobile pour les jeunes) Los Angeles se tiendra dans le hall Kentia du LACC, il couvrira les trois jours de la conférence et attirera plus de 15 000 étudiants et 2 500 éducateurs pour l'une des plus importantes expositions pédagogiques sur la science et la technologie.

En soutien aux Objectifs de développement durable des Nations unies, YoMo s'efforcera de combler le déficit de compétences et les inégalités entre les sexes via deux programmes spécifiques : « Choose your crew », dans le cadre duquel des étudiants découvriront des emplois et des parcours professionnels gratifiants dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie, l'art/le design et les maths (STIAM), et les activités « Girls4Tech » visant à permettre aux filles de développer leurs compétences dans les domaines STIAM.

Les partenaires présentateurs de YoMo Los Angeles incluent le Département de l'Éducation de l'État de Californie, la ville de Los Angeles - le maire Garcetti, la ville du Festival STEM, le Bureau de l'éducation du comté, le Los Angeles Convention Center, le District scolaire unifié de Los Angeles, Think Together et a Wise Way. Les partenaires commerciaux de YoMo Los Angeles incluent le Département de l'eau et de l'énergie de Los Angeles, la Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (Metro), le Metropolitan Water Board et Universal Studios. Pour de plus amples informations sur le YoMo Los Angeles, visitez : www.mwcyomo.com/us/.

Impliquez-vous pour le MWC19 Los Angeles

La troisième édition du populaire MWC Los Angeles Sunrise 5K aura lieu le mercredi 23 octobre à 6h00. Pour plus de renseignements, notamment pour connaître l'itinéraire de la course, visitez : https://www.mwclosangeles.com/networking/sunrise-5k-run/

Les inscriptions pour l'événement sont actuellement ouvertes. De plus amples informations sur le MWC19 Los Angeles (comment participer, exposer ou être sponsor) sont disponibles sur le site www.mwclosangeles.com. Suivez les développements et mises à jour concernant le MWC sur Twitter @GSMA en utilisant #MWC19, sur notre page LinkedIn consacrée au MWC https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ et sur Facebook à l'adresse https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

- FIN -

À propos de la GSMA

La GSMA représente les intérêts des opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier. Elle réunit plus de 750 opérateurs et près de 400 sociétés appartenant à l'écosystème mobile élargi, dont des fabricants de téléphones et d'appareils, des éditeurs de logiciels, des fournisseurs d'équipements, des sociétés Internet et des organismes oeuvrant dans des secteurs d'activité connexes. La GSMA produit également les événements MWC, leaders du secteur, qui se tiennent chaque année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la série Mobile 360 de conférences régionales.

Pour de plus amples informations, visitez le site Web institutionnel de la GSMA à l'adresse www.gsma.com. Suivez la GSMA sur Twitter : @GSMA.

À propos de la CTIA

La CTIA® (www.ctia.org) représente l'industrie des communications sans fil aux États-Unis, ainsi que les sociétés de tout l'écosystème mobile permettant aux américains de vivre pleinement la vie connectée du 21e siècle. Parmi ses membres figurent des opérateurs de réseaux sans fil, des fabricants d'appareils, des distributeurs, ainsi que des sociétés développant des applications et des fournisseurs de contenu. La CTIA plaide vigoureusement, à tous les niveaux de gouvernement, en faveur de politiques encourageant l'innovation et l'investissement continus dans les communications sans fil. Par ailleurs, l'association coordonne les meilleures pratiques volontaires de l'industrie, anime des événements éducatifs faisant la promotion du secteur des communications sans fil et coproduit le plus grand salon commercial de ce secteur. Fondée en 1984, la CTIA est basée à Washington, D.C.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 18:00 et diffusé par :