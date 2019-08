Savaria présente le meilleur trimestre de son histoire





Revenus de 94 millions $ par rapport à 64 millions $ en 2018

BAIIA ajusté de 14,4 millions $ par rapport à 10 millions $ en 2018

LAVAL, Québec, 14 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité, Savaria Corporation (« Savaria ») (TSX : SIS), divulgue aujourd'hui les résultats de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2019.

Faits saillants du trimestre clos le 30 juin 2019

Revenus pour le trimestre de 94,0 M $, en hausse de 29,8 M $, ou 46,3 %, par rapport au 2 e trimestre de 2018.

trimestre de 2018. Marge brute de 32,0 M $, en hausse de 10,3 M $ ou 47,6 %, par rapport au 2 e trimestre de 2018.

trimestre de 2018. BAIIA ajusté (1) de 14,4 M $, en hausse de 4,3 M $, ou 43,0 %, par rapport au 2 e trimestre de 2018.

de 14,4 M $, en hausse de 4,3 M $, ou 43,0 %, par rapport au 2 trimestre de 2018. Marge du BAIIA ajusté (1) de 15,3 %, en comparaison à 15,6 % au 2 e trimestre 2018. Tel que prévu, la diminution de la marge du BAIIA ajusté s'explique principalement par la combinaison des activités de Garaventa Lift, acquise au 3 e trimestre 2018, qui comporte une structure de coûts plus élevée que les activités traditionnelles de Savaria. Excluant Garaventa Lift et l'impact favorable provenant de IFRS 16 ? Contrats de location, la marge du BAIIA ajusté est de 17,4 %.

de 15,3 %, en comparaison à 15,6 % au 2 trimestre 2018. Tel que prévu, la diminution de la marge du BAIIA ajusté s'explique principalement par la combinaison des activités de Garaventa Lift, acquise au 3 trimestre 2018, qui comporte une structure de coûts plus élevée que les activités traditionnelles de Savaria. Excluant Garaventa Lift et l'impact favorable provenant de IFRS 16 ? Contrats de location, la marge du BAIIA ajusté est de 17,4 %. La marge du BAIIA ajusté de Garaventa Lift est de 9,4 % comparé à 7,3 % au 1 er trimestre 2019 reflétant les efforts continus d'intégration.

trimestre 2019 reflétant les efforts continus d'intégration. Résultat net ajusté (1) pour le trimestre de 6,2 M $, en hausse de 8,0 % par rapport au 2 e trimestre de 2018. Sur une base par action, il est de 0,13 $, stable par rapport au 2 e trimestre de 2018.

pour le trimestre de 6,2 M $, en hausse de 8,0 % par rapport au 2 trimestre de 2018. Sur une base par action, il est de 0,13 $, stable par rapport au 2 trimestre de 2018. Résultat net pour le trimestre de 5,5 M $, ou 0,11 $ par action, sur une base diluée, en baisse de 13,9 % et de 21,4 %, respectivement, par rapport au 2 e trimestre de 2018, principalement en raison d'un règlement favorable de 1,6 M $ d'une réclamation d'assurance en 2018.

trimestre de 2018, principalement en raison d'un règlement favorable de 1,6 M $ d'une réclamation d'assurance en 2018. Le 24 avril 2019, la Société a complété un placement privé par voie de prise ferme de 5 000 000 actions ordinaires à un prix de 14,15 $ par action, pour un produit brut de 70,8 M $.

Le 18 juin 2019, Savaria a annoncé avoir conclu un accord portant sur l'acquisition de toutes les actions en circulation du Silvalea Ltd. et de sa compagnie soeur D-ansermed Ltd, un fabricant de toiles de transfert pour patients et d'accessoires basé à Newton Abbot, au Royaume-Uni, pour environ 7,8 M $ (4,6 M £). La transaction a été finalisée le 1er juillet 2019.

(en milliers de dollars, sauf les montants par actions et les pourcentages - non audités) Deuxième trimestre Cumul annuel 2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Revenus 93 992 $ 64 235 $ 46,3 % 181 469 $ 120 827 $ 50,2 % Marge brute 32 040 $ 21 702 $ 47,6 % 59 094 $ 40 431 $ 46,2 % % des revenus 34,1 % 33,8 % s.o. 32,6 % 33,5 % s.o. Résultat net ajusté (1) 6 207 $ 5 747 $ 8,0 % 9 877 $ 9 776 $ 1,0 % % des revenus 6,6 % 8,9 % s.o. 5,4 % 8,1 % s.o. Résultat net ajusté par action - dilué 0,13 $ 0,13 $ - 0,21 $ 0,23 $ (8,7) % BAIIA ajusté(1) 14 360 $ 10 040 $ 43,0 % 24 748 $ 17 938 $ 38,0 % % des revenus 15,3 % 15,6 % s.o. 13,6 % 14,8 % s.o. BAIIA ajusté par action - dilué 0,30 $ 0,23 $ 30,4 % 0,53 $ 0,41 $ 29,3 %

(1) Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire » du rapport de gestion.

Mot du président

« Nous avons réussi à atteindre notre meilleur trimestre de l'histoire de notre Société, tant en termes de revenus qu'en termes de BAIIA ajusté, avec des revenus de 94 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 14,4 millions de dollars, soit 46 % et 43 %, respectivement, de plus qu'au deuxième trimestre 2018, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.

« Pendant plusieurs mois, nous avons concentré nos efforts sur l'intégration de nos récentes acquisitions, ce qui nous a permis d'atteindre un ratio BAIIA ajusté/revenus de 15,3 % au deuxième trimestre, conforme avec nos attentes et sur la bonne voie pour rencontrer notre objectif de marge pour l'année complète. Nous avons bien progressé avec des gains d'efficacité dans la productivité, la main-d'oeuvre et les matériaux, et nous sommes confiants de poursuivre ces tendances pour le restant de l'année et en 2020.

« À l'approche du premier anniversaire de notre acquisition de Garaventa Lift, il est important de se rappeler que nous avons acheté cette société sur la base d'un BAIIA ajusté annuel de 8,3 millions de dollars. Au cours des six premiers mois de 2019, qui incluent le premier trimestre habituellement plus faible pour des raisons saisonnières, Garaventa Lift a réalisé un BAIIA ajusté de 5,3 millions de dollars. Cette amélioration est la résultante du travail ardu et de la collaboration entre les équipes de gestion de Savaria et de Garaventa Lift.

« Enfin, avec notre solide bilan, nous demeurons bien positionnés pour considérer des acquisitions potentielles qui correspondent à notre stratégie d'entreprise, » a conclu M. Bourassa.

Perspectives 2019

Avec des résultats cumulatifs conformes à ses attentes, la direction demeure confiante de pouvoir livrer son plan pour 2019, et de ce fait, réitère ses perspectives pour l'année complète telles qu'annoncées précédemment, soit des revenus de 385 M $ à 400 M $ et un BAIIA ajusté de 55 M $ à 60 M $.

Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l'industrie de l'accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d'accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l'une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d'accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et, des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu'une vaste gamme d'équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes. Savaria fait aussi la conversion et l'adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1?400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).

Conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »)

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux IFRS. Toutefois, la Société utilise à des fins d'analyse le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action afin de mesurer sa performance financière. Ces mesures n'ont aucune définition normalisée selon les IFRS. Elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. En conséquence, ces mesures pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de Savaria à www.savaria.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » à l'égard de Savaria, qui pourraient notamment, mais sans s'y limiter, comprendre des éléments relatifs à l'avenir de l'entreprise, se rapportant à son rendement financier ou d'exploitation, aux coûts et au calendrier d'acquisitions futures, aux besoins de capitaux supplémentaires et aux questions de réglementation. Le plus souvent, mais non invariablement, l'énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l'égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, entre autres, des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, événements ou résultats actuels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus ici sont valables à la date dudit communiqué de presse. Il n'existe aucune garantie que ces énoncés prospectifs seront exacts, dans la mesure où les résultats et événements futurs réels pourraient différer de manière considérable de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas s'y fier aveuglément.

Diffusion Web et conférence téléphonique portant sur les résultats du 2 e trimestre le 15 août 2019, à 8 h 30 (HAE)

Savaria tiendra une conférence téléphonique jeudi le 15 août 2019 à 8h30, heure de l'Est, avec les analystes financiers, portant sur les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019. Les investisseurs et journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Accès à la conférence téléphonique:

Numéros locaux : (647) 427-7450 ou (514) 807-9895

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 231-8191

Diffusion Web (EN) : https://event.on24.com/wcc/r/2063085/F4122BBF557DB63722BF8DE143B03A2A

Un lien menant à l'enregistrement de la diffusion Web sera disponible sur le site Internet de la Société à l'adresse www.savaria.com .

