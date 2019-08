Dollarama dévoilera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2020





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) dévoilera, le jeudi 12 septembre 2019 à 7h00 (HE), les résultats financiers de son deuxième trimestre de l'exercice 2020, qui couvre la période du 6 mai au 4 août 2019.

La direction tiendra une téléconférence le jour même afin de discuter des résultats. Les investisseurs et analystes financiers sont invités à composer le numéro d'appel indiqué ci?dessous pour participer à la téléconférence et poser leurs questions. Les médias et le public pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant une webdiffusion en direct, qui sera disponible sur le site web de Dollarama.

téléconférence Le jeudi 12 septembre 2019 à 10h30 (HE) Lien webcast: https://edge.media-server.com/mmc/p/p6ij7egt Numéro à composer : 514 392-1478 ou 866 223-7781 Rediffusion de la webdiffusion disponible en ligne jusqu'au 11 septembre

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 236 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits de consommation courante ou de marchandises générales est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 4,00 $.

