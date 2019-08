Le gouvernement du Canada travaille avec les municipalités pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des Ontariens





NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures locales nous permettent d'aider les gens à se rendre au travail à temps, de construire des centres de loisirs pour les jeunes, d'aider les communautés à s'adapter aux effets des changements climatiques et bien plus encore. En investissant dans ces infrastructures, nous pouvons créer de bons emplois pour la classe moyenne et faire de nos villes et municipalités de meilleurs endroits où vivre.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est aujourd'hui rendu à Niagara, en Ontario, pour souligner les fonds supplémentaires accordés aux municipalités dans le budget de 2019. Ces sommes représentent une contribution ponctuelle et permettront de doubler les transferts fédéraux versés cette année pour appuyer des priorités locales en matière d'infrastructure.

En 2019-2020, le gouvernement fédéral versera deux contributions annuelles de 408,3 millions de dollars pour la réalisation de projets d'infrastructure locaux en Ontario. Plus de 600 communautés et régies des routes locales de l'Ontario profitent déjà du premier de ces deux versements. Les fonds supplémentaires ponctuels de 819,4 millions de dollars s'ajoutent à ces transferts. Grâce à ces sommes, les municipalités de l'Ontario disposent d'un total de plus de 1,6 milliard de dollars de fonds fédéraux cette année pour la réalisation des projets d'infrastructure dont elles ont besoin.

Des communautés à travers l'Ontario utilisent les fonds fédéraux pour réaliser un éventail de projets. Le canton de Tiny installe un réseau d'écoulement des eaux pluviales afin de protéger les résidents et les entreprises des dommages provoqués par les inondations. La municipalité de Chatham-Kent remplace le pont Thamesville pour permettre aux citoyens et aux visiteurs de se déplacer plus facilement et en toute sécurité. La Commission de transport de Toronto investit dans de nouveaux wagons de métro et des tramways afin de rendre les services plus fiables pour les usagers.

En collaborant plus étroitement avec les municipalités, le gouvernement du Canada veille à ce que les communautés à travers le pays puissent réaliser les projets d'infrastructure dont elles ont besoin. De cette façon, nous aidons à rendre la vie plus facile et plus abordable pour la classe moyenne et les gens qui travaillent fort pour en faire partie.

« Cette année, nous doublons le montant accordé aux municipalités dans le cadre du transfert fédéral pour appuyer les priorités locales en matière d'infrastructure. Ainsi, les Ontariens auront 819 millions de dollars supplémentaires pour réaliser les projets qui comptent à leurs yeux. Grâce à ce financement, les communautés à travers la province pourront réaliser les projets d'infrastructure dont elles ont le plus besoin. En finançant les projets d'infrastructure locaux, nous créons des bons emplois pour la classe moyenne, tout en faisant croître notre économie et en investissant dans l'avenir des Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement est fier d'accorder ce financement stable, prévisible et à long terme sur lequel les communautés se fient pour développer leur infrastructure publique. En travaillant avec d'autres ordres de gouvernement, nous réalisons d'importants progrès et nous obtenons des résultats concrets pour tous les Canadiens. Que ce soit en améliorant les routes, les services d'approvisionnement en eau et l'efficacité énergétique ou en modernisant les réseaux de transport en commun et les centres de loisirs et de tourisme, le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral contribue à assurer la sécurité de nos familles, à favoriser le développement économique et à améliorer la qualité de vie des gens à travers le pays. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement veut trouver des moyens plus judicieux et efficaces d'améliorer la vie de tous les Ontariens. Ce financement contribue au maintien d'infrastructures locales essentielles comme celles liées à l'eau potable, aux routes et aux parcs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les municipalités, car elles savent ce dont leur communauté a besoin et, en fin de compte, il n'y a qu'un contribuable. »

- L'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Grâce au financement supplémentaire du gouvernement consenti dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral, les municipalités de l'Ontario seront en mesure de réaliser des milliers de projets d'infrastructure. Les fonds, qui seront versés directement aux gouvernements municipaux, contribuent à bâtir et à améliorer les infrastructures dont les gens se servent le plus souvent, notamment les routes locales, le transport en commun, les réseaux d'approvisionnement en eau et les installations récréatives. »

- Jamie McGarvey, président de l'Association des municipalités de l'Ontario

« L'engagement du gouvernement fédéral à l'égard de Toronto dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence témoigne de la relation positive entre la ville et nos homologues fédéraux. Ce genre de partenariat nous permet d'assurer la progression de notre ville. Ce financement permet à notre ville d'investir dans des priorités essentielles en matière d'infrastructure et de favoriser la réussite à long terme de Toronto. »

- Son Honneur John Tory, maire de Toronto

« Le Fonds de la taxe sur l'essence est un solide mécanisme d'investissement qui mérite d'être élargi, parce qu'il est un outil de financement fiable et direct comme en ont besoin les municipalités pour planifier et concrétiser leurs projets. Le gouvernement fédéral en est bien conscient, puisqu'il a doublé cette année le transfert du Fonds dans le budget de 2019, une mesure accueillie avec enthousiasme par les gouvernements municipaux qui a déjà commencé à accélérer des transformations. À l'heure actuelle, les municipalités sont à pied d'oeuvre partout au Canada pour investir rapidement et efficacement chaque dollar approuvé dans le budget de 2019 dans des projets de renouvellement d'infrastructures. »

- Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités

Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à de graves besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour donner suite aux priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations. Le montant de ces fonds supplémentaires ponctuels est déterminé en fonction du montant accordé à chaque bénéficiaire dans le cadre du transfert du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2018-19.

sont confrontées à de graves besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour donner suite aux priorités à court terme des municipalités et des communautés des Premières Nations. Le montant de ces fonds supplémentaires ponctuels est déterminé en fonction du montant accordé à chaque bénéficiaire dans le cadre du transfert du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour 2018-19. Les projets financés au titre de ce fonds peuvent servir aux fins suivantes :

Productivité et croissance économique, y compris les autoroutes et les routes locales, le transport en commun et les aéroports régionaux et locaux.



Environnement propre, y compris l'eau potable, les eaux usées et les systèmes énergétiques communautaires.



Renforcement des villes et des communautés, y compris le sport et les loisirs, la culture et le tourisme ainsi que le renforcement des capacités.

Les deux versements du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral de cette année, de même que le financement supplémentaire ponctuel, sont versés aux municipalités par l'entremise de l'Association des municipalités de l' Ontario , sauf les fonds destinés à Toronto , qui sont remis directement à la ville de Toronto . Une partie de l'allocation provinciale annuelle est également utilisée par la province afin d'améliorer les routes rurales dans le nord de l' Ontario au profit des régies des routes locales de l' Ontario .

, sauf les fonds destinés à , qui sont remis directement à la ville de . Une partie de l'allocation provinciale annuelle est également utilisée par la province afin d'améliorer les routes rurales dans le nord de l' au profit des régies des routes locales de l' . Par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence du gouvernement fédéral, le gouvernement fournit plus de deux milliards de dollars tous les ans à plus de 3 600 communautés à l'échelle du pays. Au cours des dernières années, ce financement a permis d'apporter un soutien à près de 4 000 projets par année.

Le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral offre aux communautés la possibilité de demander du financement pour leurs besoins locaux les plus urgents. Les communautés peuvent investir dans 18 catégories de projets différents, notamment des projets de transport en commun, de loisir, de réseaux d'approvisionnement en eau et de routes. Elles peuvent également utiliser les fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre de côté pour les utiliser plus tard, jumeler l'argent avec des communautés avoisinantes pour réalise des projets d'infrastructure communs ou s'en servir pour financer d'importantes dépenses liées à l'infrastructure.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . À ce jour, plus de 48 000 projets ont été approuvés dans le cadre du plan. La majorité de ces projets sont en cours ou sont déjà terminés.

