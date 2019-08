Planification de l'immigration : Le Québec pourrait connaître un âge d'or économique s'il accueillait davantage d'immigrants





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Planifier l'immigration pour répondre aux besoins du Québec devant la Commission des relations avec les citoyens. La croissance soutenue de l'économie du Québec et de sa métropole ainsi que l'effervescence du marché du travail, combinées à l'important resserrement démographique, mettent plus que jamais en relief les défis auxquels font face les employeurs en matière d'embauche. Afin d'atteindre les objectifs de croissance ambitieux qu'a fixés le premier ministre du Québec, il importe de s'assurer que tous les outils nécessaires, dont l'immigration, sont mis à contribution. La Chambre estime qu'il est essentiel que le gouvernement élabore une planification de l'immigration en phase avec les besoins de l'économie québécoise.

Rehausser significativement les seuils d'immigration

«?Nous sommes possiblement à l'aube d'un âge d'or économique pour le Québec. La croissance économique au Québec et dans sa métropole est robuste, elle surpasse même celle du reste du Canada. Le taux de chômage est également inférieur lorsqu'on compare Montréal aux autres métropoles canadiennes. Les entreprises investissent et les salaires sont en progression. Cette situation est extrêmement positive, et pourrait s'améliorer davantage si le gouvernement adoptait des mesures ambitieuses pour résoudre les enjeux de main-d'oeuvre?», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«?À cet effet, la hausse des seuils est prioritaire pour soutenir cet élan économique. Pour la Chambre, l'accueil de 60?000 immigrants par année est un seuil minimal à atteindre, dans un premier temps, afin de répondre aux besoins du marché du travail. Nous recommandons de rehausser ensuite le nombre d'immigrants reçus dans une proportion qui permettra de maintenir le poids démographique du Québec dans le Canada?», a indiqué M. Leblanc.

«?Les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants internationaux constituent un bassin de candidats stratégiques au fort potentiel d'intégration. La Chambre invite le gouvernement à miser en priorité sur ces talents qui se trouvent déjà en sol québécois, en facilitant la transition de leur statut temporaire au statut permanent. Pour y parvenir, il faudra s'assurer d'avoir les ressources humaines et financières adéquates pour traiter rapidement les dossiers reçus?», a expliqué Michel Leblanc.

Impliquer le milieu des affaires pour identifier les besoins du marché

«?La Chambre a pris position à plusieurs reprises au cours des dernières années pour une sélection des immigrants en fonction des réalités du marché du travail. Le gouvernement a récemment pris des décisions qui abondent dans ce sens. D'abord avec la mise en place de la plateforme Arrima, basée sur la déclaration d'intérêt, puis avec la création du Parcours d'accompagnement personnalisé. Toutefois, pour que ce système soit pleinement efficace, la grille de sélection doit refléter fidèlement les besoins en constante évolution de l'économie. Le milieu des affaires est très bien placé pour identifier ces enjeux. Nous encourageons le gouvernement à mettre à profit ces connaissances lors de consultations semi-annuelles auprès des parties prenantes pour ensuite faire, chaque année, une révision des critères de sélection?», a poursuivi M. Leblanc.

Faciliter l'intégration

«?La Chambre s'implique activement dans l'intégration des nouveaux arrivants par l'entremise de son programme de maillage professionnel, Interconnexion, ainsi que par son programme de francisation, "J'apprends le français". Le succès de ces deux initiatives appuyées par le gouvernement du Québec est éloquent et démontre l'importance de poursuivre les efforts en matière d'intégration et de francisation?», a mentionné Michel Leblanc.

«?Le taux de surqualification des personnes immigrantes du Québec -- qui frôle les 63 % -- est l'un des plus élevés au Canada. C'est en occupant un poste à la hauteur de leurs qualifications que ces nouveaux arrivants seront en mesure de contribuer à la croissance de l'économie. Par conséquent, il est prioritaire de faciliter la reconnaissance des acquis, notamment par la mise en place de voies d'accréditation accélérée par les divers ordres professionnels?», a ajouté M. Leblanc.

Bien positionner le Québec

«?Montréal accueille plus de 85 % des nouveaux arrivants qui s'installent au Québec. Elle est reconnue pour sa diversité, qui représente certainement l'un des ingrédients essentiels à son dynamisme et à son rayonnement sur la scène internationale. Il est indispensable de redoubler d'efforts pour sensibiliser la population et les entreprises à l'importance stratégique de s'ouvrir aux talents étrangers afin d'assurer la compétitivité de nos entreprises. De plus, la Chambre estime que le gouvernement doit envoyer un message clair sur la scène internationale afin de souligner notre ouverture à l'immigration et de positionner le Québec comme destination idéale pour les talents disposés à immigrer ici?», a conclu Michel Leblanc.

