Avis aux médias - Les communautés et les créateurs sont en vedette dans la région du Grand Toronto





L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, rencontrera des intervenants des industries culturelles et des groupes communautaires de la région du Grand Toronto

TORONTO, le 14 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, sera de passage dans la région du Grand Toronto jeudi, vendredi et samedi. Il rencontrera des intervenants des industries culturelles et des groupes communautaires pour discuter des priorités auxquelles font face le secteur de l'audiovisuel et les communautés multiculturelles.

Dans la matinée du jeudi 15 août, le ministre rencontrera des représentants de l'Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de cinéma (AIESTC).

Il rencontrera ensuite les intervenants du secteur de l'audiovisuel, puis participera à des activités d'ouverture et d'échange avec les groupes communautaires latino-américains locaux en soirée.

Le vendredi 16 août, le ministre Rodriguez rencontrera les représentants de l'organisme artistique communautaire East End Arts. Cette rencontre sera suivie d'autres rencontres avec des leaders communautaires de la région de Vaughan et d'une visite au Musée du canton de King.

Le samedi 17 août, il assistera au Festival panaméricain de musique et d'alimentation au square Yonge-Dundas.

Les activités ouvertes aux médias sont énumérées ci-dessous.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du jeudi 15 août 2019

Rencontre avec la communauté latino-américaine

HEURE :

18 h 30

LIEU :

Université de Toronto

Immeuble Jackman Humanities

170, rue St. George

Salle 100

Activités du vendredi 16 août 2019

East End Arts

HEURE :

11 h

LIEU :

St. Matthew's Clubhouse

450. avenue Broadview

Toronto (Ontario) M4K 2N3



Rencontre avec les leaders communautaires de la région de Vaughan

HEURE :

14 h 15

LIEU :

Nicol's Pastry Shop

8633, chemin Weston

Woodbridge (Ontario) L4L 9R6

Visite au Musée du canton de King

HEURE :

16 h

LIEU :

2920, chemin King

King City

Activités du samedi 17 août 2019

Festival panaméricain de musique et d'alimentation

HEURE :

13 h 15

LIEU :

Square Yonge-Dundas

Toronto (Ontario)

