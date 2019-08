Marché Goodfood obtient un nouveau financement bancaire d'un total de 12 millions $





MONTRÉAL, 14 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. («?Goodfood?» ou «?la Société?») (TSX : FOOD), est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un financement bancaire additionnel totalisant 12 millions $ auprès de Desjardins Marché des capitaux, y compris une facilité de crédit renouvelable de 7,5 millions $, un prêt à terme à tirage différé (« prêt à terme ») de 2,5 millions $, ainsi que 2 millions $ en financements à court terme.

Les fonds seront utilisés pour financer les dépenses en immobilisations liées à l'expansion et à l'automatisation des activités d'exploitation. La facilité de crédit renouvelable et le prêt à terme sont assortis de conditions financières souples et favorables, y compris un taux d'intérêt variable basé sur le taux des acceptations bancaires majoré de 2,50 %. Combiné à son financement existant, Goodfood a maintenant accès à des facilités de crédit et à d'autres financements à court terme totalisant 30 millions $.

« Goodfood bénéficie déjà d'une situation financière très solide et ce nouveau financement bancaire non dilutif procurera une flexibilité supplémentaire nous permettant de gérer nos priorités en matière d'allocation du capital et nos besoins en fonds de roulement afin de soutenir les objectifs de croissance de la Société. Ce financement constitue un autre jalon important dans notre courte histoire et démontre la confiance de notre prêteur envers notre modèle d'affaires à long terme, » a déclaré Philippe Adam, chef de la direction financière de Goodfood.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est un chef de file canadien des solutions de repas à domicile. La Société livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de Goodfood est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir: cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La Société prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. Les bureaux administratifs et le principal centre de production de la Société sont situés à Montréal, au Québec. La Société possède un second centre de production à Calgary, en Alberta, ainsi qu'un troisième centre de production à Montréal, Québec. En date du 31 mai 2019, Goodfood comptait 189 000 abonnés actifs. www.marchegoodfood.ca

Pour de plus amples renseignements :

Investisseurs Médias Philippe Adam, chef de la direction financière Pierre Boucher, Président 1 855 515-5191 Jennifer McCaughey, Vice-présidente IR@makegoodfood.ca (514) 731-0000 pierre@maisonbrison.com jennifer@maisonbrison.com

Informations prospectives



Ce communiqué de presse contient des «?informations prospectives?» au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. De telles informations prospectives peuvent inclure, mais ne se limitent pas à des informations concernant nos objectifs et les stratégies pour atteindre ces objectifs ainsi que des informations relativement à nos opinions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions comme «?peut?», «?devrait?», «?pourrait?», «?s'attend à?», «?a l'intention de?», «?estime?», «?anticipe?», «?planifie?», «?envisage?», «?croit?» ou «?continue?», à l'utilisation de la forme négative de ces termes et expressions et à l'utilisation de toute autre terminologie semblable, dont des références à des hypothèses, bien que ce ne soient pas toutes les informations prospectives qui utilisent ces termes et ces expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, opérations, possibilités et risques à un temps donné dans un contexte de développements historiques et possiblement futurs et, par conséquent, le lecteur est mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un nombre d'hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, plusieurs étant hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, mais ne se limitent pas, aux facteurs de risques suivants qui sont examinés plus en détail dans la section intitulée «?Facteurs de risque?» du formulaire d'information annuel de la Société pour l'exercice financier clos le 31 août 2018 disponible sur SEDAR au www.sedar.com : des antécédents limités en matière d'exploitation, des flux de trésorerie négatifs liés aux activités d'exploitation, l'industrie alimentaire, les inquiétudes suscitées quant au contrôle de la qualité et à la santé, la conformité réglementaire, la réglementation de l'industrie, les questions de santé publique, les rappels de produits, une atteinte à la réputation de Goodfood, les perturbations dans le transport, la responsabilité associée aux produits, la possession et la protection de la propriété intellectuelle, l'évolution du secteur d'activité, les activités syndicales, la dépendance à l'égard de la direction, les facteurs pouvant avoir un impact sur l'atteinte des cibles de croissance, la concurrence, la disponibilité et la qualité des matières premières, le nombre restreint de produits, la réglementation en matière d'environnement et de santé et sécurité des membres du personnel, les interruptions ou les failles en matière de sécurité en ligne, la fiabilité des centres de données, la conformité aux modalités de licences de logiciels ouverts, les besoins futurs en capitaux, le risque d'exploitation et le risque assuré, la gestion de la croissance, les conflits d'intérêts, les litiges et les sinistres catastrophiques. Bien que les informations prospectives ci-incluses soient fondées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces informations, puisque les résultats actuels peuvent varier des informations prospectives. Lors de la préparation de ces informations prospectives, certaines hypothèses ont été faites concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, les mises en garde qui précèdent s'appliquent à toutes les informations prospectives ci-incluses et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les progrès anticipés se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils entraîneront les retombées ou effets escomptés pour notre entreprise, notre condition financière ou nos résultats d'exploitation. De plus, toute déclaration concernant les résultats financiers (y compris, mais sans se limiter, aux produits, ventes, marges et rentabilité en général ou concernant un aspect des activités de la Société) est faite à un moment donné. Il n'y a aucune garantie que des résultats antérieurs peuvent se répéter et les futurs résultats peuvent varier de façon importante. À moins d'avis contraire ou que le contexte ne l'exige, les informations prospectives ci-incluses sont faites en date des présentes et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou modifier ces informations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si nous y sommes tenus par les lois applicables.





