Embauche de 32 000 préposés aux bénéficiaires : le gouvernement Legault fait fausse route, selon le syndicat des Teamsters





LAVAL, Québec, 14 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le syndicat des Teamsters salue l'attention que porte le gouvernement Legault au manque de main-d'oeuvre dans les CHSLD et résidences privées pour aînés, notamment du côté des préposés aux bénéficiaires, mais tient à leur rappeler que leur mesure ne donnera pas de résultats.



Rappelons que le gouvernement prévoit créer dans l'immédiat un programme de bourses destinées à rendre la pratique du métier plus attirante. Il met 15 millions sur la table afin d'offrir 2000 bourses de 7500 $ chacune à l'intention des personnes intéressées à acquérir la formation nécessaire pour devenir préposé aux bénéficiaires.

Malheureusement, le gouvernement fait fausse route avec cette initiative.

La pénurie de main-d'oeuvre n'est pas causée par les coûts de la formation, mais plutôt par les conditions déplorables des travailleurs et travailleuses.

Par exemple, un préposé aux bénéficiaires qui oeuvre dans le secteur public gagne jusqu'à 21$/h (et plus), tandis que dans le privé, le même travailleur avec les mêmes tâches gagne autour de 15 $/h.

Pas besoin d'avoir un diplôme en comptabilité pour comprendre que c'est ce qui rend l'industrie peu intéressante pour les recrues.

Cette disparité inacceptable est pourtant bien connue de toutes les personnes qui connaissent un tant soit peu ce secteur d'activités. Les Teamsters ont même rencontré la ministre Blais le printemps dernier ainsi que des représentants du ministère du Travail pour leur expliquer la situation. Il semble malheureusement que le message n'a pas été capté.

« J'ignore combien de fois il faudra répéter aux ministres du gouvernement Legault que les salaires sont la raison numéro un du manque d'intérêt des gens pour le métier de préposé aux bénéficiaires dans le privé, s'est indigné le président de la Section locale 106 des Teamsters, Jean Chartrand. Nous avons pourtant proposé une solution simple et efficace au gouvernement : mettre en place un décret pour réduire la disparité entre le privé et le public. »

Une fois de plus, le syndicat des Teamsters invite les ministres McCann, Boulet et Blais à rencontrer les syndiqués face à face afin de discuter de ces problèmes et des solutions.

« Le métier de préposé aux bénéficiaires est essentiel au bien-être de nos aînés. C'est dur physiquement et psychologiquement. Il faut que le gouvernement cesse de tourner autour du pot et trouve un moyen pour que ces femmes et ces hommes soient traités comme ils et elles le méritent. »

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de près de 35 000 travailleurs-euses au Québec, dont plus de 1000 dans les CHSLD et résidences privées pour aînés. Teamsters Canada et ses 125 000 membres sont affiliés à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

