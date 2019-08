Le gouvernement du Canada investit dans le festival Shakespeare on the Saskatchewan





Le gouvernement du Canada offre des fonds pour le réaménagement du site du festival Shakespeare on the Saskatchewan à Saskatoon

SASKATOON, le 14 août 2019 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 1,6 million de dollars pour le réaménagement du terrain du festival Shakespeare on the Saskatchewan. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

À l'aide du financement, l'organisme Shakespeare on the Saskatchewan Inc. construira une nouvelle base d'amphithéâtre pour la scène et installera des sièges pour les spectateurs et des pavillons de style « parc » pour les loges, les guichets et les concessions. L'organisme achètera une nouvelle charpente pour le chapiteau qui abritera un amphithéâtre plus grand, ainsi qu'un nouvel éclairage écoénergétique, de l'équipement de sonorisation et un plancher surélevé pour la scène.

Le réaménagement prévu permettra à Shakespeare on the Saskatchewan d'élargir sa programmation estivale, ce qui apportera davantage de possibilités économiques à l'organisme. Le projet améliorera également les conditions de travail du personnel et des artistes, tout en améliorant l'accès, la sécurité sur place et l'expérience du public dans son ensemble.

Le financement provient du Fonds du Canada pour les espaces culturels (un million de dollars) et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Plan Investir dans le Canada (677 023 dollars).

Citations

« Notre gouvernement a fait des arts et de la culture une priorité en investissant 300 millions de dollars supplémentaires sur dix ans pour bâtir et améliorer les infrastructures culturelles partout au Canada. Cet investissement contribue à renforcer les communautés en leur offrant des lieux de rassemblement de qualité, sûrs et accessibles où elles peuvent venir appuyer nos artistes, créateurs et interprètes. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le festival Shakespeare on the Saskatchewan est le parfait exemple d'une communauté qui travaille à célébrer et à mettre en valeur les artistes de chez nous. Le réaménagement du site du festival aura des retombées culturelles et économiques pour la ville de Saskatoon, pour les talents de sa communauté artistique et pour les amoureux des arts. »

- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« Les investissements dans les infrastructures culturelles et récréatives contribuent à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives où les familles canadiennes peuvent prospérer et s'épanouir. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets d'infrastructure partout en Saskatchewan qui améliorent la qualité de vie des gens de la province, favorisent la croissance économique et renforcent la classe moyenne. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'infrastructure culturelle et récréative demeure une priorité pour tous les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour Saskatoon et toute la Saskatchewan, et je me réjouis à l'idée de travailler avec nos partenaires communautaires afin de continuer à faire des investissements importants dans notre province. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Regina?Wascana

« Le festival Shakespeare on the Saskatchewan occupe une grande place dans le magnifique paysage culturel de Saskatoon depuis plus de 30 ans. L'annonce d'aujourd'hui permettra à ce festival de continuer à offrir une programmation des plus passionnantes pendant bien des années encore. »

- L'honorable Gordon Wyant, c.r., vice-premier ministre de la Saskatchewan et ministre responsable de SaskBuilds

« En plus de transformer le festival Shakespeare on the Saskatchewan, ce projet donnera accès à de beaux espaces pour toute la communauté. C'est formidable d'avoir l'appui du gouvernement du Canada pour aménager un site accessible et convivial. »

--Vic Dubois, président du conseil d'administration, Festival Shakespeare on the Saskatchewan Inc.

« Nous sommes enchantés de cet investissement du gouvernement du Canada dans ce projet. Il s'agit d'une annonce de financement cruciale qui permettra à notre organisme de faire un grand pas en avant dans sa planification. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral d'appuyer cette grande vision pour notre communauté. »

- Will Brooks, directeur artistique, Shakespeare on the Saskatchewan Festival Inc.

Faits en bref

Le festival Shakespeare on the Saskatchewan Inc. a pour mission de mettre en valeur les compétences et le talent des artistes de la Saskatchewan d'une manière accessible à tous, grâce à la production de pièces de théâtre de William Shakespeare et d'oeuvres connexes.

Depuis 1985, l'organisme organise un festival de théâtre annuel en plein air au coeur de Saskatoon, sur les rives de la rivière Saskatchewan Sud.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue grandement à l'amélioration des conditions matérielles favorisant la créativité artistique ainsi que la mise en valeur et l'exposition de produits artistiques. Il vise également à élargir l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Liens connexes

Shakespeare on the Saskatchewan Festival Inc.

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Saskatchewan

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 15:45 et diffusé par :