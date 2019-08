Conférence annuelle du Conseil canadien des ministres des forêts - Le ministre Pierre Dufour aborde les sujets de l'innovation et de la valorisation





WASKESIU LAKE, SK, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est par un discours portant sur les efforts du Québec en matière d'innovation dans le secteur forestier et les meilleures pratiques de valorisation de la fibre de bois que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, a abordé le Jour 3 de la conférence annuelle du Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF).

Le ministre a rappelé l'importance pour le Québec de maximiser le plein potentiel du secteur forestier en créant un écosystème favorable aux investissements. Pour y arriver, le Gouvernement du Québec mettra en oeuvre des stratégies axées sur l'innovation et le développement des marchés du bois tout en faisant de la foresterie un un facteur clé dans la lutte contre les changements climatiques.

Ces stratégies viseront, notamment, à développer les possibilités de l'utilisation du bois et des produits forestiers et à accroître les ressources consacrées à la recherche dans le secteur forestier et à la transformation du bois. Le Québec présentera au cours des prochains mois diverses stratégies s'inscrivant dans le cadre de sa nouvelle politique forestière qui tiendra aussi compte de différents enjeux soulevés lors de la présente conférence.

Au Québec, le secteur forestier génère des retombées économiques dans 902 municipalités, ce qui en fait un pilier économique important. En 2018, il a permis de générer un PIB de 6,5 G$, soit 2 % de l'activité économique globale du Québec, et a contribué au maintien d'environ 60 000 emplois directs. Le secteur forestier a également enregistré des ventes de 10,5 G$ à l'extérieur du Canada, ce qui représente 11 % des exportations totales québécoises.

L'Ontario et le Québec dressent d'ailleurs le même constat en ce qui a trait aux diverses problématiques liées à l'exploitation forestière. Les deux provinces s'entendent pour travailler ensemble et faire de l'innovation le fer de lance du développement de l'industrie forestière. De telles initiatives démontrent l'importance pour les provinces et territoires de collaborer pour relever les défis communs et tirer bénéfice du potentiel de création d'emplois et des avantages économiques que peut procurer le secteur forestier.

Réservée aux rencontres entre les ministres, cette ultime journée du rendez-vous annuel, tenue à Waskesiu Lake en Saskatchewan, a permis à chacun d'échanger sur des enjeux communs. La réputation du secteur forestier au Canada, la résilience liée aux incendies de forêt, la protection du caribou forestier, l'approvisionnement en fibre de bois, l'innovation et la bioéconomie ont figuré au nombre des sujets abordés.

La conférence du CCMF réunit les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux. Elle permet aux participants de discuter des priorités et des défis, propres ou collectifs, que doit relever le secteur forestier au Canada.

Citation :

« La bioéconomie est une filière d'avenir pour le secteur forestier. C'est en misant notamment sur l'innovation que l'industrie des produits forestiers pourra continuer à développer des solutions et des bioproduits de pointe issus d'une ressource renouvelable et durable. Ainsi, elle contribuera de façon importante non seulement à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi au développement économique du Québec et de ses régions. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

