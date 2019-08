Soutien du gouvernement du Canada pour une transformation accrue à La Fromagerie Champêtre





REPENTIGNY, QC, le 14 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé au nom de l'honorable Marie?Claude Bibeau un investissement de 747 542 $ pour aider le transformateur de produits laitiers La Fromagerie Champêtre Inc.

Cet investissement, octroyé au titre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers (FITPL), aidera l'entreprise à produire de nouveaux fromages de spécialité ainsi qu'à améliorer la qualité de ses produits et sa capacité de production grâce à l'achat d'équipement de pointe et à l'agrandissement de l'usine. Le projet devrait permettre à La Fromagerie Champêtre d'accroître sa capacité de transformation du lait et de créer six emplois à temps plein.

Le FITPL vise à aider les intervenants de l'industrie à améliorer leur productivité et leur capacité concurrentielle ainsi qu'à se préparer aux changements à venir sur le marché en raison de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Le programme verse des contributions non remboursables pour soutenir des projets au moyen d'investissements liés aux immobilisations et à l'accès à de l'expertise.

Citations

« Le secteur de la transformation laitière est un pilier de l'économie canadienne et, partout au pays, les consommateurs raffolent de ses produits de première qualité. Notre gouvernement s'est engagé à aider les entreprises du secteur à moderniser leurs opérations et à rester compétitives tout en créant de bons emplois pour notre classe moyenne. »

- Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce à cet investissement, la Fromagerie Champêtre fera l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie qui permettront un meilleur suivi de la production, ainsi qu'un contrôle plus précis sur la qualité et la traçabilité de nos produits. Ces équipements nous permettront également de produire plus de fromages fins et de nous démarquer dans des créneaux prometteurs pour ainsi poursuivre notre mission d'être un chef de file dans l'industrie de la transformation laitière au Canada et d'améliorer notre compétitivité face à l'entrée massive de fromages européens. »

- Kelly Shipway, vice-présidente, ventes et développement des affaires du domaine agroalimentaire de Nutrinor, pour la Fromagerie Champêtre

En bref

La Fromagerie Champêtre Inc, qui a été fondée en 1996, produit principalement du cheddar et des fromages de spécialité et emploie environ 60 personnes. Entreprise familiale pendant 20 ans, elle s'est jointe à Nutrinor coopérative en 2017. La Fromagerie Champêtre a gagné divers prix pour la qualité de ses fromages, notamment le prix du meilleur fromage à croûte lavée lors du Concours des fromages fins canadiens de 2018.

Nutrinor oeuvre dans quatre domaines d'affaires : l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie et les quincailleries. Elle est la propriété de 1075 membres producteurs agricoles et emploie plus de 785 personnes.

Le Canada compte plus de 478 transformateurs de produits laitiers qui génèrent des ventes de 14,3 milliards de dollars et créent plus de 42 000 emplois.

compte plus de 478 transformateurs de produits laitiers qui génèrent des ventes de 14,3 milliards de dollars et créent plus de 42 000 emplois. Le FITPL, d'une valeur de 100 millions de dollars, vise à aider les transformateurs de produits laitiers à moderniser leurs activités ainsi qu'à améliorer leur productivité et leur compétitivité.

L'industrie laitière du Canada reçoit aussi un soutien par l'entremise du Programme d'investissement pour fermes laitières. Jusqu'à maintenant, le financement de 1 900 projets relatifs à l'industrie laitière, évalué à 129 millions de dollars, a été approuvé, et ce, pour tout un éventail de projets allant de petits investissements dans l'équipement de confort des vaches à de gros investissements dans des systèmes de traite automatisée.

Liens supplémentaires

Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers

Programme d'investissement pour fermes laitières

La Fromagerie Champêtre

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 15:36 et diffusé par :