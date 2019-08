Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario

Les investissements stratégiques dans les infrastructures publiques, y compris le financement servant à appuyer la conservation de l'environnement, les infrastructures touristiques et l'amélioration des routes du Canada, jouent un rôle clé dans...

Dans son rapport d'enquête (A18P0031) publié aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a conclu que la prise de décisions par le pilote et les conditions météorologiques hivernales ont contribué à un accident en 2018 au...

Jeudi de cette semaine, le 15 août, 1 400 enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle ou physique et leurs accompagnateurs vivront une expérience inoubliable grâce à un accès exclusif à la Foire de la capitale....

Le Canada abrite quelques-unes des dernières régions sauvages du monde. C'est pourquoi le gouvernement travaille avec les Canadiens et les Canadiennes d'un bout à l'autre du pays pour doubler la quantité de nature que nous protégeons sur nos terres...