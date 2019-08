7,2 millions de jeunes pourront voter aux élections fédérales 2019





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Les jeunes seront très nombreux à pouvoir exercer leur droit de vote au Canada cet automne. Selon les données d'Élections Canada, 7 208 200 électeurs seront âgés de 18 à 34 ans lors du scrutin du 21 octobre 2019. Ils formeront 26,5% de l'électorat canadien.

Après avoir publié une étude sur la participation électorale des millénariaux , organisé un dialogue entre les chefs de partis et les jeunes , dévoilé les résultats d'un sondage exclusif Léger sur les jeunes et la politique et publié un texte inédit sur les hauts et les bas de la participation électorale dans sa publication L'état du Québec 2019, l'INM poursuit ses efforts de lutte au décrochage électoral des jeunes en vue des prochaines élections fédérales.

#JeSuis7Millions : le poids collectif d'un vote individuel

L'INM profite de la présence de plus 400 participants, personnalités publiques et experts rassemblés à sa 16e École d'été de participation citoyenne pour lancer un appel à l'action aux jeunes Canadiens. En utilisant les mots-clics #JeSuis7Millions, #IAm7Million et #polcan sur les réseaux sociaux, ils sont invités à interpeller directement les politiciens et les partis politiques, et à leur adresser leurs questions et préoccupations. Les politiciens et partis politiques représentés au Parlement canadien ont été informés de cet appel à l'action lancé par l'INM, et sont invités à engager un dialogue avec les jeunes qui leur adressent des messages.

« Nos efforts des dernières années pour comprendre et combattre le phénomène du déclin de la participation électorale des jeunes nous portent à croire que la balle est dans le camp des politiciens. Les jeunes s'intéressent à la politique. Les récentes mobilisations jeunesse liées à l'environnement ou à l'éducation le démontrent bien. Il s'agit maintenant que cet engagement se transforme en vote, et pour ça, la politique doit s'intéresser aux jeunes », plaide Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM.

En collaboration avec Élections Canada, l'INM met également en ligne une page Web dédiée aux élections fédérales 2019 qui comprend toute l'information relative au scrutin du 21 octobre. Pour aider les jeunes à faire entendre leur voix, on y trouve aussi de la documentation sur la politique canadienne, des informations sur la participation électorale et un outil permettant d'interpeller les politiciens via les réseaux sociaux.

À propos de l'INM, inm.qc.ca

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

