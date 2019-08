La Ville de Montréal et Le Plateau-Mont-Royal investissent plus de 1,6 M$ dans le réaménagement du grand terrain de balle du parc Sir-Wilfrid-Laurier





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal investissent plus de 1,6 M$ dans le réaménagement du principal terrain de balle du parc Sir-Wilfrid-Laurier.

Les travaux sur ce terrain, situé à l'ouest, à proximité du parc canin, seront amorcés cet automne et se termineront au printemps 2020. Le terrain sera notamment pourvu d'une nouvelle surface en terre battue, d'équipements sportifs de qualité et d'un nouveau mobilier qui s'intégrera à la topographie du site. On y effectuera également le terrassement, le nivellement et le drainage.

« Nous sommes fiers de procéder non seulement à une réfection nécessaire, mais également à un réaménagement majeur pour ce terrain. Ce projet est mené de concert avec l'arrondissement, qui avait une vision ambitieuse pour ce terrain de balle. De cette façon, tant les usagers du parc que les amoureux des sports de balle bénéficieront d'un site de qualité, sécuritaire et attrayant, à l'image de ce parc très populaire », a indiqué Hadrien Parizeau, conseiller associé aux sports et loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Il s'agit d'un projet original et unique qui vient s'insérer dans un parc de quartier iconique très populaire auprès de la population. Il était important pour l'arrondissement d'imaginer un terrain sportif qui s'intègre bien au paysage du parc et nous y sommes arrivés, pour le plus grand bénéfice de la population », a pour sa part déclaré Alex Norris, maire suppléant du Plateau-Mont-Royal.

L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts de la Ville en lien avec les priorités d'intervention du plan de développement Montréal durable 2016-2020 et du Plan d'action baseball 2015-2025.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

