Groupe Financier Horizons poursuit sa croissance par l'acquisition de TORCE/VANCE Financial Group





KITCHENER, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Nick Pszeniczny, président et chef de la direction du Groupe Financier Horizons (GFH), et David Ho, président et chef de la direction du TORCE Financial Group Inc. (TORCE) et du VANCE Financial Group Inc. (VANCE), sont fiers d'annoncer que leurs agences de gestion générale unissent leurs forces afin de tirer parti de leurs réseaux d'opération et de conseillères et conseillers. « Nous sommes convaincus que cela génèrera d'excellentes occasions pour les conseillères et conseillers ainsi que pour leurs clientes et clients, souligne Nick Pszeniczny, président et chef de la direction du GFH. »

Le siège social du GFH, situé à Kitchener, en Ontario, exploite des bureaux dans diverses communautés au Canada desservant une équipe de plus de 6 000 conseillères et conseillers. TORCE est une agence de gestion générale qui figure parmi les chefs de file de la région du Grand Toronto, et il en est de même pour VANCE dans la région de Vancouver. TORCE et VANCE offrent des produits et des services qui complètent ceux offerts par GFH. TORCE et VANCE possèdent une équipe de 1 200 conseillères et conseillers offrant des services à une clientèle diversifiée sur les marchés de Toronto et Vancouver.

TORCE et VANCE bénéficieront dorénavant de la vaste gamme de services et de produits financiers que GFH offre aux conseillères et conseillers canadiens pour répondre aux besoins locaux, tout en profitant de l'avantage que procure une forte présence nationale. « C'est une occasion sans pareil pour nos conseillères et conseillers de tirer profit de produits et de services de la plus haute qualité et de solutions optimales. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre croissance et de travailler avec Nick et son équipe, ajoute David Ho, directeur du TORCE Financial Group Inc. » Monsieur Ho conservera son poste de président des entreprises TORCE et VANCE, et aucune modification ne sera apportée aux équipes de direction de ces deux entités.

La transaction a été conclue par GFH le 1er août 2019 avec l'acquisition de toutes les actions de TORCE et VANCE.

À propos du Groupe Financier Horizons :

Groupe Financier Horizons (GFH) est une agence de gestion générale majeure (AGG) offrant de l'assurance, des investissements, de l'assurance collective et du soutien retraite et relève à des conseillères et conseillers financiers indépendants en sécurité financière. GFH, dont le siège social se trouve à Kitchener, Ontario, compte un réseau de bureaux disséminés à travers tout le Canada. Pour en apprendre davantage, visitez le www.groupefinancierhorizons.com.

