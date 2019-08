Investir dans la promotion et la préservation de la culture de la Première Nation de Seine River





Le gouvernement du Canada appuie le patrimoine culturel de la Première Nation de Seine River

PREMIÈRE NATION DE SEINE RIVER, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir la réconciliation en soutenant l'accès à l'infrastructure culturelle et en encourageant la collaboration dans la préservation du patrimoine des Autochtones au sein de leurs communautés.

M. Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada verserait près de 800 000 dollars à la Première Nation de Seine River pour la réalisation de deux projets qui contribueront à améliorer la promotion et la préservation de la culture et du patrimoine locaux. M. Rusnak a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La somme de 700 000 dollars servira à construire un centre culturel polyvalent. L'investissement, accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à la Première Nation de Seine River d'achever la construction d'un nouveau centre culturel où les résidents de la communauté pourront se réunir, échanger des connaissances et prendre part à des activités culturelles.

La nouvelle installation comprendra des ateliers au cours desquels seront pratiqués les compétences traditionnelles, de l'artisanat et d'autres activités artistiques. Elle comprendra aussi des aires consacrées aux expositions et aux archives.

De plus, 70 000 dollars sont accordés dans le cadre du volet Patrimoine autochtone du Programme d'aide aux musées. Cette somme servira à appuyer l'embauche de conservateurs et de spécialistes de l'interprétation du patrimoine qui élaboreront des documents de planification servant à orienter les futurs programmes offerts au centre culturel.

Citations

« Les espaces culturels comme le Centre culturel de la Première Nation de Seine River sont des lieux de rassemblement importants qui contribuent à tisser des liens solides au sein des communautés. Notre gouvernement est fier de contribuer à la réalisation de ce projet qui mettra les arts et la culture à la portée de tous les membres de la communauté. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Je suis fier que notre gouvernement appuie la Première Nation de Seine River et la construction de son nouveau centre culturel. Les membres de la communauté, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, auront accès à un merveilleux espace où se réunir pour apprendre, célébrer et soutenir la dynamique vie culturelle de la Première Nation de Seine River. »

-- M. Don Rusnak, député de Thunder Bay-Rainy River

« La Première Nation de Seine River est reconnaissante du soutien constant de notre député local, Don Rusnak, et de l'appui financier de Patrimoine canadien par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Nous accueillons favorablement ce geste qui encourage la réconciliation et permet à notre communauté et à notre région de célébrer nos arts et notre culture. Nous reconnaissons qu'en bénéficiant de l'appui de notre gouvernement, nous pouvons jeter les bases de programmes essentiels à la préservation de notre mode de vie pour les jeunes et les moins jeunes, maintenant et à long terme. »

-- M. Tom Johnson, chef de la Première Nation de Seine River

Faits en bref

La construction du centre culturel de la Première Nation de Seine River est déjà en cours. Une fois terminé, le centre aura une superficie de 7 500 pieds carrés.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Le Programme d'aide aux musées appuie les musées et établissements patrimoniaux du Canada pour la tenue d'activités qui facilitent l'accès des Canadiens à notre patrimoine; contribuent à l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés; et favorisent la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel autochtone. Ce programme dispose d'un budget annuel de 6,7 millions de dollars.

Première Nation de Seine River

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Programme d'aide aux musées

