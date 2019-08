Le Canada investit dans le réseau d'autobus électriques de Newmarket





NEWMARKET, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Le plan d'action climatique du Canada sert la planète et les Canadiens. Le gouvernement du Canada encourage l'adoption à grande échelle des véhicules électriques en soutenant des projets novateurs qui élargissent l'éventail de solutions de transport propre, y compris par des investissements dans les véhicules électriques, hybrides et à carburants de remplacement.

Le député de Newmarket-Aurora, Kyle Peterson, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, l'octroi de près de 957 000 $ à Newmarket-Tay Power Distribution Ltd. aux fins de la démonstration à Newmarket d'une borne de recharge haute puissance sur route entièrement interopérable, qui aidera la York Region Transit Corporation à éliminer progressivement les autobus au diesel et ainsi réduire notablement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.

Cet investissement des Programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada aidera Newmarket-Tay à acquérir, installer, mettre en service et entretenir une borne de recharge par le toit de 450 kW. L'initiative contribue aussi au réseau pancanadien d'autobus électriques du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CUTRIC), qui vise à réduire la pollution et les frais d'énergie tout en ouvrant la voie à un secteur des transports sans émission de polluants.

Siemens, une entreprise internationale spécialiste de l'électrification, l'automatisation et la numérisation, fournira la borne de recharge sur route, aux fins de la démonstration de la performance du système de recharge d'autobus électriques par le toit, en vue de futurs déploiements de masse.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a investi 182,5 millions de dollars pour soutenir le déploiement de bornes de recharge électrique et de stations de ravitaillement en gaz naturel et en hydrogène, la démonstration de technologies de recharge innovantes et l'établissement de codes et de normes pour les véhicules à faibles émissions de carbone et les infrastructures de recharge et de ravitaillement.

Pendant le dialogue national Génération Énergie, les citoyens ont indiqué clairement que la transition vers l'indépendance énergétique, par le biais d'efforts concertés des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, était nécessaire pour poursuivre notre marche vers un avenir sobre en carbone.

Quelques faits

Piloté par le CUTRIC, l'essai pancanadien de démonstration et d'intégration des autobus électriques a été lancé à TransLink, à Vancouver , en avril 2018 dans le cadre d'un effort national coordonné pour faire progresser la technologie de transport collectif zéro émission.

, en avril 2018 dans le cadre d'un effort national coordonné pour faire progresser la technologie de transport collectif zéro émission. Le gouvernement du Canada a versé plus de 11 millions de dollars pour financer la portion du réseau pancanadien d'autobus électriques qui se trouve à Brampton .

a versé plus de 11 millions de dollars pour financer la portion du réseau pancanadien d'autobus électriques qui se trouve à . Les Programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada jouent un rôle clé dans la création d'une économie axée sur la croissance propre et contribuent à accélérer le déploiement et la mise en marché des infrastructures d'énergie propre de prochaine génération, y compris les démonstrations d'infrastructures pour les véhicules électriques.

Citations

« Notre gouvernement continue de soutenir les projets d'infrastructures vertes novateurs, porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir fondé sur l'énergie propre. Ce projet nous rapproche d'un secteur des transports zéro émission et d'un milieu de vie plus propre pour les citoyens de Newmarket-Aurora. »

Kyle Peterson

Député de Newmarket-Aurora

« Newmarket montre aujourd'hui l'exemple au monde entier en tant que propriétaire-exploitant d'un système de recharge haute puissance pour le compte d'une société de transport en commun. Il s'agit d'une première pour le Canada et pour l'Amérique du Nord. Les services publics de tout le continent ont les yeux tournés vers nous pour savoir comment Newmarket-Tay Power Distribution Ltd. a réussi ce tour de force financier et technique dans le monde de l'électrification des transports. »

Josipa Petrunic, Ph. D.

PDG de CUTRIC

« La mobilité électrique est l'une des possibilités les plus importantes et les plus complexes qui s'ouvre à notre société aujourd'hui. Moyennant une technologie de recharge appropriée, les avantages des autobus électrifiés sont à notre portée : consommation d'énergie inférieure à celle des autobus à moteur à combustion; utilisation d'énergie renouvelable; réduction du bruit, des rejets de particules, des émissions de CO 2 et des coûts du cycle de vie, et service fiable. En tant que chef de file mondial des solutions pour autobus électriques, Siemens est fière d'adhérer au réseau pancanadien d'autobus électriques que dirige le CUTRIC et de participer aux Programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada. Nous comptons continuer à contribuer aux initiatives impressionnantes qui sont déjà en marche à Montréal, Vancouver, Brampton et bientôt à Newmarket. »

Faisal Kazi

PDG de Siemens Canada Ltd.

« La Ville de Newmarket et l'initiative innovatrice du CUTRIC appuient la marche du Canada vers un avenir plus durable et une nouvelle ère pour l'avenir des transports, ce qui complète à merveille l'engagement d'ABB à fournir de l'énergie au monde sans faire de torts à la planète. Nous sommes fiers de participer à cette démonstration expérimentale qui dotera la ville d'un système de transport en commun zéro émission plus propre et plus écoénergétique - un but atteignable, nécessaire non seulement pour un avenir prometteur mais aussi pour un présent plus viable. »

Nathalie Pilon

Présidente, ABB Canada

«?Le transport en commun se tourne vers la mobilité zéro émission, propre et durable, dans le but d'améliorer la qualité de l'air et d'atténuer les changements climatiques. Les solutions de transports propres nécessitent la collaboration de toutes les parties, et le CUTRIC a joué ici un rôle d'impulsion. Ensemble, et avec nos autobus électriques à batterie à Toronto, à Montréal et à Laval, nous sommes des fers de lance de l'innovation en matière de transport durable au Canada. Félicitations au CUTRIC et au service de transport de la région de York pour cette avancée exceptionnelle.?»

Jennifer McNeill

Vice-présidente aux ventes et au marketing, New Flyer

«?Nova Bus est fière d'avoir adhéré dès le début au CUTRIC. C'est un privilège de travailler avec des alliés à un but commun - l'interchangeabilité -, une façon de rendre la mobilité électrique plus accessible. L'annonce d'aujourd'hui marque un pas de plus vers l'intégration d'un plus grand nombre d'autobus fiables et de grande qualité dans nos parcours routiers. Grâce à une technologie innovatrice de recharge rapide, notre autobus électrique, le LFSe, peut être chargé en moins de cinq minutes à la fin d'un parcours. Il pourra maintenant être utilisé à Newmarket.?»

Ray Little

Vice-président aux ventes pour l'Amérique du Nord, Nova Bus

