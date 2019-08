Les résidents et les visiteurs du Nouveau?Brunswick profiteront des améliorations d'un chemin à Mispec





SAINT JOHN, le 14 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures de transport modernes est essentiel pour relier les collectivités, transporter les marchandises commerciales vers les marchés et les personnes vers leurs destinations, efficacement et en toute sécurité, et assurer un avenir économique prospère pour tous les Canadiens.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Gary Crossman, député provincial de Hampton, ont annoncé un investissement dans l'amélioration d'un chemin à la plage Mispec.

Le projet prévoit le remplacement du ponceau en tôle d'acier ondulée se trouvant à l'embouchure de la plage Mispec par un ponceau en béton de qualité marine. Le ponceau d'acier existant se détériore et de larges fissures se forment, laissant entrer les matériaux du remblai dans le ponceau.

Une fois achevé, le projet permettra de s'assurer que le chemin demeure ouvert et sécuritaire pour les résidents et les touristes qui l'emprunteront.

Le gouvernement du Canada investit 300 000 $ dans ce projet, dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau?Brunswick versera également 300 000 $.

Citations

« Nous continuons de travailler fort pour nous assurer que toutes les routes de la province sont sécuritaires et pratiques à utiliser. Les améliorations apportées à ce tronçon du chemin Red Head permettront d'offrir aux résidents, aux entreprises locales et aux touristes des services de transport sécuritaires et ponctuels. »

Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Notre gouvernement met l'accent sur l'entretien et l'amélioration de nos infrastructures existantes. Ces améliorations sont importantes pour assurer la sécurité des résidents de Mispec et des visiteurs de la collectivité. Nous sommes heureux de voir les gouvernements provincial et fédéral travailler ensemble pour apporter ces améliorations indispensables. »

Gary Crossman, député provincial de Hampton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars qui peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, dans le cadre de laquelle on s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois de classe moyenne pour les Canadiens des régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau?Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 12:45 et diffusé par :