Introduisant les assurances à la demande en Asie, Slice et SOMPO annoncent la conclusion d'un contrat de preuve de valeur relatif à la plateforme ICS





Slice Labs Inc., le premier fournisseur de plateforme de cloud destinée à la vente d'assurances à la demande, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat de preuve de valeur avec Sompo Holdings Asia (SOMPO), dont le siège régional se situe à Singapour et qui fait partie de Sompo Holdings, l'un des principaux assureurs japonais.

Ce nouveau partenariat inédit introduit les assurances à la demande dans la région asiatique à croissance rapide que représente la zone Asie-Pacifique. SOMPO autorisera le déploiement de la plateforme Insurance Cloud Services (ICS) de Slice dans les meilleurs délais et testera de nouveaux produits d'assurance numériques. Comparée aux autres solutions plus classiques, la plateforme ICS de Slice permet aux assureurs comme SOMPO d'exploiter la flexibilité, l'évolutivité et la sécurité d'ICS à travers un modèle de souscription à forte valeur ajoutée.

Un certain nombre de nouveaux risques afférents aux segments de l'économie de la mobilité, des voyages et des loisirs à la demande subissent l'influence des technologies émergentes. Les vastes plateformes sociales renferment par ailleurs de nouvelles possibilités d'intégration des produits d'assurance numériques à la demande dans l'expérience globale qu'elles proposent. Tout au long de ce partenariat, les deux entreprises prévoient de déployer divers produits à la demande à travers l'Asie. Slice ouvrira d'ailleurs un bureau à Singapour afin d'encadrer cette démarche et d'autres initiatives dans la région.

« À l'avenir, satisfaire les acheteurs d'assurances quels que soient le pays et le segment de produits reposera sur la coopération entre assureurs et technologies d'assurance », a déclaré Tim Attia, PDG de Slice. « SOMPO est un exemple parlant de la façon dont cela peut fonctionner, puisqu'ils ont contribué à la mise en place rapide de notre technologie de cloud dans une région d'importance mondiale et qu'ICS les aide à réinventer les expériences client dans le monde de l'assurance. »

À propos de Sompo Holdings (Asia)

Basé à Singapour, Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd. est le holding regroupant les différentes entités de la société pour la zone Asie-Pacifique hors Japon, et fait partie de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., membre de SOMPO Holdings, ayant son siège dans la capitale nipponne. Présente en Asie depuis 1942, notre entreprise à la fiabilité éprouvée emploie à présent plus de 4 000 personnes dans la région. Nous occupons désormais la dixième place au classement des plus importantes compagnies d'assurance non-vie en Indonésie et en Malaisie, et nous avons noué des partenariats stratégiques afin d'accéder à un plus vaste réseau de ressources et de distribution.

Apprenez-en davantage sur le Groupe en vous rendant sur www.sompo-asia.com

À propos de Slice :

Slice Labs est le moteur de recherche d'assurances sur lequel se fonderont les futurs écosystèmes de services numériques à la demande basés sur le cloud de la nouvelle économie. Grâce à sa plateforme Insurance Cloud Services (ICS), Slice permet aux assureurs, aux entreprises technologiques et à d'autres fournisseurs de services de concevoir des produits d'assurance numériques intuitifs, intelligents et personnalisés en fonction de l'usage, qui protègent l'assuré où qu'il soit et à tout moment. Pour rester au fait de l'actualité de Slice, rendez-vous sur http://www.slice.is et suivez @SliceLabs sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

