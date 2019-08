The We Company dépose une déclaration d'enregistrement pour la proposition de premier appel public à l'épargne





The We Company annonce ce jour avoir déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la commission américaine des titres et de la Bourse (SEC) relative à un premier appel public à l'épargne de ses actions ordinaires de catégorie A. Le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette tarifaire pour la proposition de premier appel public à l'épargne n'ont pas encore été déterminés.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, UBS Investment Bank et Wells Fargo Securities agiront en qualité de co-teneurs de livres pour le premier appel public à l'épargne. L'appel sera effectué uniquement via un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l'appel seront disponibles auprès de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (866) 803-9204 (appel gratuit); et de Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au (866) 471-2526, par télécopie au (212) 902-9316, ou par email à l'adresse Prospectusny@ny.email.gs.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant la date de prise d'effet de ladite déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne peut avoir lieu dans aucun état ni aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 12:00 et diffusé par :