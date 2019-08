Le Canada investit dans le tout premier système de stationnement entièrement automatisé du monde à London





LONDON, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Le Plan climatique du Canada a été mis en oeuvre afin d'améliorer le sort de notre planète et de la population canadienne. Les véhicules zéro émission autonomes seront appelés à jouer un rôle important dans l'économie propre de demain. À mesure que les Canadiens continuent de faire des choix de plus en plus écologiques, le gouvernement du Canada leur offre davantage d'options pour qu'ils puissent se rendre là où ils doivent aller, et ce, tout en réduisant la pollution.

Aujourd'hui, Kate Young, la députée de London-Ouest, a annoncé au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, un investissement de 2,4 millions de dollars afin de mettre à l'essai le tout premier système intégré et automatisé de stationnement pour véhicules électriques (VE) au monde conçu par s2e Technologies. Cet investissement offrira aux résidents de London une solution entièrement automatisée de stationnement et de récupération de véhicules dans leur communauté.

Ce projet permettra de faire la démonstration d'une nouvelle infrastructure innovatrice de stationnement et de recharge pour les véhicules autonomes et électriques, et de tester les capacités à plus petite échelle pour voir si les collectivités canadiennes sont friandes de cette technologie.

Cette tour de stationnement novatrice, située dans le quartier West 5 de London, offrira un service de voiturier automatisé pour les véhicules électriques en service partagé de la communauté. Les véhicules sans conducteurs seront envoyés à la résidence d'un client sur demande, ce qui réduira le besoin des gens de la communauté de s'acheter une voiture. Le système de commande démontrera qu'il est possible d'intégrer un certain nombre de technologies novatrices de recharge et comblera un besoin en matière de bornes de recharge à haute densité dans les environnements urbains où le stationnement est restreint.

Cet investissement, fait par le biais des Programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada, sera essentiel à la mise sur pied de l'économie du Canada axée sur la croissance propre et aidera à accélérer le déploiement et l'entrée sur le marché de l'infrastructure d'énergie propre de prochaine génération, y compris du Programme de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques.

La société s2e Technologies, dont le siège social se trouve à St. Jacobs, en Ontario, élabore des solutions à énergie propre qui profitent aux Canadiens tant sur les plans économique qu'écologique et s'efforce à lutter de front contre les changements climatiques. OEuvrant aux quatre coins du monde, s2e Technologies vise, grâce à ses percées technologiques et ses solutions spécialisées de transformation de l'énergie, à bâtir des communautés durables et résilientes.

Par l'entremise du dialogue national sur l'énergie au Canada (Génération Énergie), les Canadiens ont clairement fait savoir que les modes de transport plus écologiques constituaient une nécessité pour le futur à faible émission de carbone du Canada. Le gouvernement du Canada continue d'appuyer des projets d'infrastructure verte qui feront progresser l'avenir écologique du Canada et qui nous aideront à atteindre nos objectifs nationaux et internationaux en matière de climat.

Citations

« En investissant dans des technologies de pointe comme les véhicules autonomes, nous nous assurons que le Canada est à l'avant-garde des dernières innovations dans le domaine de l'automobile et nous facilitons la vie des Canadiens. Les investissements dans l'infrastructure technologique, y compris dans des entreprises comme s2e Technologies, aident à créer un avenir plus propre et plus vert qui assure notre transition vers une économie faible en carbone. »

Kate Young

Députée de London-Ouest

« Chez s2e, nous nous attaquons à la question des changements climatiques depuis maintenant une génération. Nous avons ici une équipe qui fait preuve, tous les jours, du leadership nécessaire pour apporter des changements très profonds dans notre façon de vivre, nos rapports avec la voiture et nos interactions avec la planète et les uns avec les autres. Avec cette annonce aujourd'hui, nous repoussons une fois de plus les limites de ce qui est possible. Chaque pas que nous faisons pour aménager des communautés intelligentes et imaginer une mobilité intelligente nous rapproche du type de développement durable qui améliorera l'environnement et donnera à nos enfants un avenir meilleur. »

Milfred Hammerbacher

Fondateur et PDG de s2e Technologies

« Nous savons que nous sommes à l'aube d'un changement révolutionnaire dans la mobilité, soit la façon dont nous nous déplaçons dans notre vie quotidienne. Cela signifie que nous devons repenser radicalement la place qu'occupent les voitures dans notre vie de tous les jours et nous éloigner de l'idée que chaque maison doit posséder un grand garage pour plusieurs véhicules. Chez s2e, nous envisageons déjà des communautés intelligentes axées sur le partage de voitures, les véhicules électriques et autonomes, le stationnement centralisé et la recharge des véhicules électriques. Nous nous penchons sur une multitude de solutions, de la recharge standard de niveau 2 à la recharge sans fil, en passant par la recharge V2G, au raccord de recharge automatique et l'intégration de ces diverses technologies dans le stationnement haute densité, car nous croyons que c'est à cela que ressemble l'avenir. Le financement annoncé aujourd'hui pour le projet de démonstration d'infrastructure pour les véhicules électriques (DIVE) nous permettra de développer le premier stationnement automatisé pour véhicules électriques au monde. Nous pourrons ainsi démontrer que ce genre d'avenir n'est pas seulement possible, mais qu'il arrive à grands pas. »

Ady Vyas

Vice-président, Solutions énergétiques et de mobilité, s2e Technologies

Renseignements pertinents



