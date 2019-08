Sondage : les travailleurs canadiens prennent leurs équipes des RH pour acquis





Un récent sondage ADP® Canada/Léger révèle que les travailleurs de nombreuses organisations canadiennes ont une faible compréhension du rôle des ressources humaines (RH) et montrent peu de reconnaissance à leur égard.

TORONTO, le 14 août 2019 /CNW/ - À quand remonte la dernière fois que vous avez pris le temps de dire merci à votre représentant des ressources humaines? Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Selon un récent sondage réalisé par ADP Canada et Léger, un tiers des Canadiens sont d'avis que le travail du personnel des RH de leur entreprise est sous-estimé. Ce sentiment peut être attribuable à une méconnaissance des fonctions du personnel des ressources humaines puisque deux répondants sur cinq (39 %) ont admis qu'ils ne connaissaient pas les tâches et responsabilités quotidiennes de leur représentant ou de leur équipe des RH.

Plus du tiers (37 %) des personnes interrogées croient que la responsabilité première des professionnels des ressources humaines consiste à recruter et à embaucher du personnel, tandis que 20 % d'entre elles croient que la fonction première des RH est la gestion de la paie et des avantages sociaux. Cependant, peu de répondants ont reconnu le rôle des RH dans la satisfaction des employés par le biais du perfectionnement professionnel, de la reconnaissance du rendement, de la formation des employés, de l'élaboration des politiques internes et de mécanismes d'enregistrement et de protection des droits des employés. Moins de 30 % des répondants ont estimé que ces tâches faisaient partie des deux principales responsabilités des RH.

« L'équipe des ressources humaines est l'épine dorsale de nombreuses organisations canadiennes, mais les membres et les fonctions de l'équipe sont trop souvent sous-estimés dans l'ensemble de l'entreprise, déclare Heather Haslam, vice-présidente, Marketing, ADP Canada. Chez ADP, les ressources humaines sont notre préoccupation principale alors que nous travaillons à créer un meilleur environnement de travail pour les équipes RH et les employés et que nous pensons pouvoir faire davantage pour leurs efforts soient reconnus. »

Pour célébrer le travail des représentants et des équipes des RH qui s'attèlent à la tâche partout au pays, ADP Canada donne aux Canadiens l'occasion de dire merci à leur « grande vedette des RH ». À compter d'aujourd'hui, en se connectant à www.valorisationRH.com et en inscrivant leur représentant des RH, les employées à travers le pays, en partenariat avec ADP Canada, feront parvenir une marque de reconnaissance aux membres de leurs équipes RH. De plus, tous les candidats courront la chance de gagner un bon de voyage d'une valeur de 1 500 $.

Autre fait intéressant mis en exergue par le sondage ADP/Léger : les travailleurs canadiens sont parfaitement conscients de l'importance des ressources humaines pour l'entreprise. D'ailleurs, la majorité (63 %) des répondants estiment que le départ soudain de leur représentant des RH aurait une incidence sur l'organisation, et 25 % affirment même que cette incidence serait très importante!

ADP Canada mènera également une campagne sur les médias sociaux pour remercier les travailleurs des ressources humaines et leur démontrer à quel point ils sont appréciés. Les citoyens pourront participer à cet élan de remerciement collectif en utilisant les mots-clics « #ValorisationRH » et « #VedetteRH ».

Autres conclusions du sondage ADP sur la valorisation des ressources humaines :

Tous les héros ne portent pas de cape : 43 % des répondants estiment que la tâche des professionnels des ressources humaines est devenue plus difficile au cours des cinq dernières années.

Ceux qui sont bien au fait des tâches quotidiennes d'un spécialiste des RH sont considérablement plus susceptibles de croire qu'elles sont devenues plus difficiles.

« Oh! les RH veulent me parler » : près de la moitié (45 %) des répondants affirment que lorsqu'ils reçoivent un appel des RH, ils sont persuadés que ce sera pour les informer d'un changement de personnel dans l'entreprise.

26 % des répondants pensent qu'ils vont avoir des « ennuis ».

Lorsque les RH appellent, tous n'ont pas la même réaction : les travailleurs du Manitoba et de la Saskatchewan sont beaucoup plus susceptibles de croire que la raison de l'appel ou du courriel des RH concerne des changements de personnel.

Les travailleurs de la Colombie-Britannique sont ceux qui sont le plus susceptibles de penser que l'appel vise à souligner leur bon travail.

À propos du sondage :

Le sondage Léger pour ADP a été effectué en ligne du 19 au 26 septembre 2018 auprès d'un échantillon de 1 003 employés canadiens (à temps plein ou à temps partiel), âgés de 18 ans et plus, travaillant pour une entreprise comportant un professionnel des ressources humaines ou un service des ressources humaines. La marge d'erreur de ce sondage est de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos d'ADP Canada :

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. RH, talent, gestion du temps, avantages sociaux et paie. Les données nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'ADP Canada, visitez le www.adp.ca.

