Mindtree fête 20 ans d'innovation permanente et de service à la clientèle





Un anniversaire clé caractérisé par le développement des bureaux à l'échelle mondiale, une culture renforcée et l'obtention de prix

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree fête cette semaine ses 20 ans de prestation de service et de conseils technologiques souples et collaboratifs aux entreprises souhaitant améliorer leurs activités commerciales et prendre part à la transformation numérique. Depuis ses modestes débuts le 18 août 1999, la société n'a cessé de se développer, devenant une entreprise résolument orientée vers les services à la clientèle et l'avenir.

Mindtree compte aujourd'hui 346 clients actifs et 37 bureaux dans le monde, où ses plus de 21 000 énergiques « esprits Mindtree » créent conjointement et de façon constante de puissantes solutions, pour relever des défis commerciaux et informatiques complexes.

Cette année, Mindtree a continué de renforcer son empreinte mondiale, avec notamment l'ouverture récente d'un Centre de fourniture sur site à Alpharetta (Géorgie, États-Unis), son Silicon Valley Reimagination Center et un bureau plus grand à Minneapolis pour appuyer Magnet360, sa filiale de force de vente en plein essor. Mindtree prévoit d'ouvrir deux autres bureaux importants cet automne, sur des sites stratégiques aux États-Unis et en Europe.

Ces 20 dernières années, les « esprits Mindtree » ont élaboré des solutions et établi des partenariats avec des entreprises innovantes pour fournir la feuille de route, l'architecture et les outils permettant une gestion plus efficace de leurs activités et d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires. Des solutions comme QuikDeploy, un accélérateur cloud-first pour le déploiement de S/4HANA® de SAP, une coopération renforcée avec les communautés comme Hyperledger et des partenariats plus forts avec Microsoft, SAP, Adobe, Salesforce et Databricks, alimentent la réussite de Mindtree. L'impulsion donnée par Mindtree pour des approches innovantes destinées à résoudre les défis des clients, a récemment été reconnue par plusieurs entreprises de premier plan, dont ISG, Avasant et Zinnov. Plus tôt cette année, Mindtree a été désigné Partenaire de l'année en matière de services informatiques par Lufthansa, le plus grand groupe aérien au monde.

« Il y a 20 ans de cela, une semaine comme celle-ci, un groupe exceptionnel de dix personnes fondait une société porteuse de nouvelles idées, pour aider les grandes entreprises à utiliser la technologie en tant qu'avantage concurrentiel. Ces personnes ont été parmi les premières à exploiter la puissance du numérique, tout en créant une culture originale mettant l'accent sur une expertise approfondie et un esprit de collaboration », a déclaré Debashis Chatterjee, le PDG et directeur général de Mindtree. « Étant donné que les entreprises du monde entier s'efforcent de trouver une façon d'utiliser des technologies complexes comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour mieux gérer leurs activités et s'impliquer auprès de leurs clients, Mindtree est prêt à devenir un partenaire stratégique pour leur montrer la voie. Jusqu'à présent, cette aventure est exceptionnelle, mais nous avons encore plus envie de voir ce que les 20 prochaines années nous réservent. »

Récemment, Mindtree a également intensifié ses efforts pour redonner à la communauté, à travers Mindtree.org ? une plateforme d'insertion sociale. Les cinq plateformes numériques s'adressent au secteur économique informel de l'Inde, représentant des millions de travailleurs, à l'instar d'agriculteurs, d'artisans et de ramasseurs de déchets, qui s'emploient à augmenter leurs revenus et à atteindre les consommateurs finaux et qui représentent la grande majorité de la main-d'oeuvre du pays. La croissance de l'entreprise a permis d'investir dans la Fondation Mindtree, qui s'associe à des organisations non gouvernementales en Inde, aux États-Unis et en Europe, pour aider les collectivités défavorisées à accéder aux possibilités d'éducation et d'emploi qui leur sont offertes.

Mindtree a également accéléré ses investissements en vue de renouveler les compétences de ses employés à travers Yorbit, sa plateforme interne. Grâce à cette plateforme, la société veille à ce que ses « esprits Mindtree » continuent de développer des compétences de pointe sur une carrière à long terme, à savoir les compétences les plus exigeantes requérant les facultés cognitives de l'homme et les interactions créatives avec autrui.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises du palmarès Global 2000 à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour effacer les obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises mentionnés dans le présent communiqué appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

