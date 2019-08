Le gouvernement du Canada rend les activités marines dans l'Arctique plus sûres pour les collectivités éloignées du Nord





IQALUIT, NU, le 14 août 2019 /CNW/ - La protection des milieux marins et des personnes qui dépendent des océans et des voies navigables du Canada revêt une importance capitale pour le gouvernement du Canada, et c'est pourquoi il réalise le Plan de protection des océans. Pour les habitants des territoires nordiques du Canada, le transport maritime est primordial. Les navires et les embarcations transportent de la nourriture et des biens importants; il s'agit également d'une source d'emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que, dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada offrira 76,5 millions de dollars sur sept ans pour la construction de deux ports communautaires à Grise Fjord et Resolute Bay, au Nunavut. Cet investissement fait partie de l'enveloppe de 190 M$ de financement des infrastructures prévue par le gouvernement du Canada pour les collectivités de l'aire marine Tallurutiup Imanga.

La construction de ports communautaires dans deux des localités les plus au nord du Canada permettra de rehausser la sûreté des activités marines dans ces collectivités, de soutenir la protection de l'environnement local et d'augmenter la sûreté et la fiabilité du ravitaillement.

Transports Canada travaillera de concert avec le gouvernement du Nunavut et la Qikiqtani Inuit Association pour la conception des ports communautaires et l'octroi des fonds nécessaires à leur construction. La collaboration est le fondement du Plan de protection des océans, et cette relation est un exemple de plus de la façon dont le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires inuits et autochtones et les collectivités côtières pour améliorer l'infrastructure maritime locale et la sûreté, générer des occasions d'emploi et favoriser la protection de l'environnement.

Le financement du Plan de protection des océans pour les ports communautaires s'inscrit dans des investissements antérieurs réalisés par l'intermédiaire de l'Initiative sur l'équipement de sécurité et l'infrastructure maritime de base dans les collectivités nordiques. Le financement a également servi à l'installation de bittes d'amarrage pour un approvisionnement en carburant et des activités de ravitaillement plus sûrs au sein des collectivités du Nunavut, ainsi qu'à la réalisation d'une étude complète portant sur les collectivités visant à mettre en oeuvre des initiatives d'infrastructures maritimes essentielles partout au Nunavut. En plus de ces initiatives, les ports communautaires permettent aux habitants du Nord de se doter des outils nécessaires pour protéger leurs collectivités et leurs moyens de subsistance, et pour intervenir en cas d'incidents liés à la pollution et à la sûreté en milieu marin.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important jamais fait pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Ce système de sécurité maritime de calibre mondial offre des possibilités économiques pour les Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour des générations à venir. Ces travaux sont effectués en étroite collaboration avec les Inuits et les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités nordiques.

Citations

« Aujourd'hui, le gouvernement du Canada franchit de nouvelles étapes aux termes du Plan de protection des océans pour protéger la santé de notre côte arctique et pour renforcer la sûreté du réseau de transport maritime du Canada. Nous le faisons en travaillant de concert avec nos partenaires inuits et les collectivités locales, ainsi qu'en investissant dans l'infrastructure maritime du Nord. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports du Canada

« Nous reconnaissons l'engagement du gouvernement fédéral envers l'infrastructure de transport maritime du Nunavut. Ce financement apportera des améliorations substantielles à l'économie et aux citoyens de Grise Fjord et de Resolute Bay. Le gouvernement du Nunavut se réjouit de collaborer avec la Qikiqtani Inuit Association et le gouvernement du Canada pour faire progresser ces projets et pour promouvoir la viabilité du Haut Arctique. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre du Développement économique et des Transports du Nunavut

« Ces investissements dans les ports communautaires de Grise Fjord et de Resolute Bay constituent une étape importante permettant de réduire le déficit que vit le Nord du Canada par rapport au Sud du pays en matière d'infrastructures. Pour ces deux communautés du Haut Arctique, comme pour de nombreuses collectivités du Nunavut, la mer est une autoroute - un lien vital qui nous relie au reste du monde. Ces investissements permettent aux Inuits de ces collectivités de débarquer des navires sans mettre de vies en péril. Ils nous permettent de jeter les bases de la souveraineté alimentaire et d'industries durables comme les pêches. »

P.J. Akeeagok,

Président, Qikiqtani Inuit Association

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a dévoilé plus de 50 initiatives dans le cadre du Plan de protection des océans depuis le lancement du plan il y a trois ans.

a dévoilé plus de 50 initiatives dans le cadre du Plan de protection des océans depuis le lancement du plan il y a trois ans. Il y a près de trois ans, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement totalisant plus de 175 millions de dollars pour réaliser sept mesures visant à aider à la protection des eaux arctiques, dans le cadre du Plan de protection des océans.

