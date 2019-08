L'IFIC annonce la deuxième phase de son étude sur l'économie comportementale





TORONTO, 14 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a lancé la deuxième phase de son étude sur la communication efficace de l'information financière. Cette nouvelle étude explorera les améliorations que peuvent apporter les outils de communication interactifs en ligne à la compréhension qu'ont les investisseurs des honoraires et des rendements.



Les chercheurs choisis pour ce projet ? Jeremy Burke de l'Université de la Californie du Sud et Oded Nov de l'Université de New York ? ont effectué des recherches semblables pour la Financial Industry Regulatory Authority.

« L'IFIC a jugé qu'il était important de s'appuyer sur les conclusions de la première phase de notre étude sur l'économie comportementale et d'explorer plus en détail d'autres méthodes pour améliorer la compréhension des investisseurs », a affirmé Paul Bourque, président et chef de la direction, IFIC. « Nous espérons que les résultats de cette étude pourront être utilisés par les sociétés pour évaluer leurs rapports et leurs pratiques en matière de communication de l'information. »

Publiée en mars, la première phase de l'étude entreprise avec BEworks a révélé des barrières comportementales à la compréhension des relevés préparés selon le MRCC2 et proposait des tactiques précises pour les faire tomber. Dans la nouvelle étude, les chercheurs effectueront un essai comparatif auprès de 1 000 investisseurs canadiens afin d'évaluer l'efficacité relative de la communication interactive en ligne de l'information par rapport aux relevés actuels préparés selon le MRCC2. Les relevés en ligne sont mis au point en collaboration avec les parties prenantes du secteur et s'appuient sur les conclusions de l'étude de BEworks et d'études antérieures portant sur la communication en ligne de l'information financière.

Pour consulter le rapport de l'étude de BEworks, veuillez visiter IFIC.ca.

À propos de l'IFIC

L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Pira Kumarasamy

Conseillère principale, Communications et Affaires publiques

IFIC

pkumarasamy@ific.ca

416 309-2317

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 10:05 et diffusé par :