Les commerçants et les résidents bénéficieront de la réfection de la chaussée des routes du Nouveau-Brunswick, car les voies de transport seront plus sécuritaires et plus efficaces

UTOPIA, NB, le 14 août 2019 /CNW/ - Un réseau routier moderne et efficace est essentiel pour favoriser et appuyer l'activité économique, faciliter le commerce et créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de la classe moyenne. Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick investissent dans des routes et des autoroutes qui faciliteront le transport sécuritaire des personnes et des marchandises à l'échelle de la province, tout en favorisant une croissance économique soutenue pour les années à venir.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jeff Carr ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux et député de New Maryland-Sunbury ont annoncé que les corridors commerciaux de ressources stratégiques du Nouveau-Brunswick seront améliorés : 14 ponts et ponceaux seront remplacés sur neuf routes collectrices et autoroutes de la province. Grâce aux améliorations, les routes pourront supporter le poids total des camions (62 500 kg), ce qui permettra ainsi au Nouveau-Brunswick de demeurer concurrentiel sur le plan économique.

Pour les résidents, ces améliorations se traduiront par une sécurité routière accrue, des routes adéquates et des temps de déplacement plus courts; ils passeront ainsi moins de temps sur la route et plus de temps avec leur famille et leurs amis. Par ailleurs, la productivité des entreprises du Nouveau?Brunswick sera accrue, car les itinéraires les plus rapides pour transporter les produits forestiers bruts et les produits miniers à destination des usines de concentration et de fabrication seront conservés et de nouvelles occasions d'exploitation des ressources pourront être saisies.

Le gouvernement du Canada versera 24,3 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. La province du Nouveau-Brunswick contribuera, quant à elle, 33,7 millions de dollars au projet.

« De meilleures routes et autoroutes sont avantageuses pour tous les Canadiens. Ce projet sera à l'origine de ponts et de voies de transport efficaces et plus sécuritaires pour les collectivités, les entreprises et la population du Nouveau-Brunswick et prolongera la durée du réseau routier entier pour les décennies à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations apportées à nos routes et à nos ponts au Nouveau-Brunswick sont essentielles à la sécurité publique, à la croissance économique de nos petites communautés, à l'expédition efficace de nos ressources naturelles et produits finis et à l'amélioration de l'expérience de conduite dans notre province. »

Karen Ludwig, députée de New Brunswick Southwest

« Notre gouvernement sait que les Néo-Brunswickois veulent des infrastructures routières sûres et fiables. Nous voulons nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour gérer nos infrastructures de façon durable, et cela comprend la collaboration avec nos partenaires fédéraux afin d'accomplir davantage. »





L`honorable Jeff Carr, ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux, député de New Maryland-Sunbury

La route 785 près de la ville de Saint-George , le village de Chipman , le village de Fredericton Junction, la ville de Grand Falls, le village de Perth-Andover, le village de Riverside-Albert, le village de Stanley et le village de Tracy sont notamment visés par le projet de réfection de la chaussée au Nouveau-Brunswick.

, le village de , le village de Fredericton Junction, la ville de Grand Falls, le village de Perth-Andover, le village de Riverside-Albert, le village de Stanley et le village de Tracy sont notamment visés par le projet de réfection de la chaussée au Nouveau-Brunswick. Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les collectivités nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les collectivités nordiques et rurales du . Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement serviront à soutenir des projets liés au commerce et au transport, dont 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs :

main-d'oeuvre qualifiée et immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructure.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique des collectivités rurales mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie canadienne de la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel pour la large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

