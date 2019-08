Janssen annonce l'approbation, par la Commission européenne, d'Imbruvica®?(ibrutinib) pour une utilisation élargie dans deux indications





Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a approuvé des modifications visant à élargir l'utilisation d'Imbruvica® (ibrutinib) dans deux indications. Ces modifications incluent l'utilisation d'ibrutinib combiné à l'obinutuzumab chez les patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) non précédemment traitée et l'utilisation d'ibrutinib plus rituximab pour le traitement des patients adultes atteints de la macroglobulinémie de Waldenström (MW). Cette approbation fait suite à l'avis positif du Comité européen pour les produits médicaux à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) reçu le 28 juin 2019.

"Les données appuyant l'approbation de ce médicament pour le traitement de la LLC et de la MW montrent des améliorations significatives de la survie sans progression de la maladie avec l'utilisation d'une thérapie basée sur ibrutinib, en comparaison avec les comparateurs de normes de soins de l'étude, respectivement," a déclaré le Dr Alessandra Tedeschi, directrice médicale du Service d'Hématologie au Niguarda Hospital de Milan, en Italie, et chercheuse des études iNNOVATE et iLLUMINATE. "Ces approbations fournissent par conséquent au personnel soignant de nouvelles options de traitement sans chimiothérapie destinées aux patients atteints de ce type de cancer du sang complexe," a-t-elle ajouté.

L'approbation pour le traitement de la LLC était basée sur les résultats de l'étude de Phase 3 iLLUMINATE (PCYC-1130), publiés dansThe Lancet Oncology, qui a analysé ibrutinib combiné à l'obinutuzumab, en comparaison avec le chlorambucil plus l'obinutuzumab chez des patients atteints de LLC non précédemment traitée. 1

Pour la MW, la décision a été prise sur la base de l'étude de Phase 3 iNNOVATE (PCYC-1127), publiée dans le New England Journal of Medicine.2 Cette étude a évalué l'efficacité et l'innocuité d'ibrutinib combiné au rituximab, en comparaison avec le rituximab combiné à un placébo, chez des patients atteints de MW non précédemment traitée et récurrente/réfractaire.3

Pour de plus amples informations au sujet de ces deux études, veuillez consulter www.ClinicalTrials.gov (NCT02264574 et NCT02165397).4,5

"Avec cinq approbations de la Commission européenne en l'espace de cinq ans, cette toute dernière décision de la CE élargit encore la portée et l'impact potentiels d'ibrutinib pour les patients," a déclaré Craig Tendler, D.M., vice-président du Développement clinique, de la Direction médicale et de l'Oncologie chez Janssen Research & Development, LLC. "Nous demeurons résolus à établir un programme complet de développement clinique pour ibrutinib, qui inclura l'exploration de son utilisation dans d'autres combinaisons, dans le but de répondre aux besoins d'un nombre croissant de patients atteints de tumeurs malignes à cellules B," a-t-il poursuivi.

Ibrutinib, un inhibiteur de tyrosine-kinase de Bruton, est développé et commercialisé conjointement par Janssen Biotech, Inc., et Pharmacyclics LLC, une société AbbVie.

Le Dr Alessandra Tedeschi est co-chercheuse des études iNNOVATE et iLLUMINATE. Elle n'a pas reçu de rémunération pour son travail avec les médias.

#FIN#

À propos d'ibrutinib

Ibrutinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), qui agit en formant une liaison covalente forte avec la BTK afin de bloquer la transmission des signaux de survie des cellules dans les cellules B malignes.6 En bloquant cette protéine BTK, ibrutinib réduit la survie et la migration des lymphocytes B, retardant ainsi la progression du cancer.7

Ibrutinib est actuellement homologué en Europe pour:8

La leucémie lymphoïde chronique (LLC): en monothérapie ou en combinaison avec l'obinutuzumab pour le traitement des patients adultes atteints de LLC encore jamais traitée, et en monothérapie ou en combinaison avec la bendamustine et le rituximab (BR) pour le traitement des patients adultes atteints de LLC ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur

Le lymphome du manteau: en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de lymphome du manteau récurrent ou réfractaire

La macroglobulinémie de Waldenström (MW): en monothérapie pour le traitement des patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur, ou en traitement de première intention pour les patients jugés inaptes à une chimioimmunothérapie et en combinaison avec le rituximab pour le traitement des patients adultes.

Ibrutinib est approuvé dans plus de 95 pays, et, à ce jour, a été utilisé pour traiter plus de 158 000 patients à travers le monde, dans ses indications homologuées.

Les réactions indésirables les plus courantes observées avec ibrutinib incluent la diarrhée, la neutropénie, les hémorragies (par ex. les contusions), les douleurs musculo-squelettiques, les nausées, les éruptions cutanées et la pyrexie.8

Pour une liste complète des effets indésirables et des informations relatives à la posologie et à l'administration, aux contre-indications et aux autres précautions lors de l'utilisation d'ibrutinib, veuillez consulter le Résumé des caractéristiques du produit pour de plus amples informations.

À propos de la leucémie lymphoïde chronique

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est généralement un cancer du sang progressant lentement qui affecte les globules blancs.9 Le taux d'incidence général de la LLC en Europe est d'environ 4,92 cas pour 100 000 personnes par an, et il est environ 1,5 fois plus courant chez l'homme que chez la femme.10 La LLC est principalement une maladie touchant les personnes âgées, avec un âge moyen du patient de 72 ans au moment du diagnostic.11

La maladie évolue finalement chez la majorité des patients, et les patients doivent à chaque fois faire face à un nombre plus réduit d'options de traitement. On prescrit souvent aux patients de multiples lignes de traitement lorsqu'ils rechutent ou deviennent résistants aux traitements.

À propos de la macroglobulinémie de Waldenström

La macroglobulinémie de Waldenström (MW) est une forme rare de lymphome non hodgkinien (LNH).12 La MW provoque la surproduction d'une protéine appelée anticorps de l'immunoglobuline M (IgM) monoclonale, qui provoque un épaississement du sang.13 Les taux d'incidence chez les hommes et chez les femmes en Europe sont d'environ 7,3 et 4,2 par million de personnes, respectivement.14 Les causes de la MW sont inconnues. La maladie touche généralement les adultes plus âgés et est légèrement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. 12,14

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements, et en luttant contre le désespoir de toutes nos forces. Nous nous concentrons sur les domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, la neuroscience, l'oncologie, et l'hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.janssen.com/emea. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour nos toutes dernières actualités. Janssen Research & Development, LLC et Janssen Biotech, Inc. font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant une recommandation visant à élargir l'autorisation de commercialisation existante pour ibrutinib. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des prévisions des sociétés pharmaceutiques Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter: les enjeux et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude du succès clinique et de l'obtention des approbations réglementaires; l'incertitude du succès commercial; les difficultés et retards de fabrication; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les contestations des brevets; les préoccupations liées à l'efficacité ou à la sécurité des produits entraînant le retrait de produits ou des mesures réglementaires; les modifications du comportement et des dépenses des consommateurs en matière de produits et services de santé; les modifications aux lois et règlements applicables, notamment les réformes mondiales du système de santé; la tendance à la maîtrise des dépenses de santé. Une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel sur formulaire 10-K de Johnson & Johnson pour l'exercice clos au 30 décembre 2018, y compris dans les sections intitulées "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" et "Item 1A. Risk Factors", et dans le dernier rapport trimestriel de la société déposé sur formulaire 10-Q, ainsi que dans les documents déposés ultérieurement par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Les sociétés pharmaceutiques Janssen et Johnson & Johnson rejettent toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou développements futurs.

Août 2019

