La TD et les Sea Dogs de Saint John annoncent une nouvelle commandite pour des droits de dénomination





SAINT JOHN, NB, le 14 août 2019 /CNW/ - L'équipe des Sea Dogs de Saint John de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est fière d'annoncer une nouvelle entente de commandite avec le Groupe Banque TD. Dans le cadre de cette entente, Harbour Station, l'aréna des Sea Dogs, sera renommé; le nom sera annoncé à une date ultérieure. L'entente de commandite de cinq ans commencera cette année, juste avant le début de la saison du 15e anniversaire des Sea Dogs.

Dans le cadre de son engagement envers les Sea Dogs et la communauté de Saint John, la TD organisera des entraînements de hockey mineur avec l'équipe, déploiera des projets communautaires en lien avec le hockey et améliorera l'expérience des matchs de l'équipe grâce à des événements musicaux.

L'annonce a été faite aujourd'hui à l'extérieur de Harbour Station. Pour l'occasion, Frank McKenna, président suppléant du Conseil, Groupe Banque TD, et Scott McCain, propriétaire et chef de la direction des Sea Dogs, ont fait une mise au jeu lors d'un match de hockey-balle communautaire avec des jeunes de la région.



« La TD s'est engagée à soutenir les collectivités dans lesquelles nous vivons, travaillons et jouons, et à investir dans celles-ci. J'ai donc le plaisir d'annoncer notre commandite des Sea Dogs de Saint John, a déclaré Frank McKenna, président suppléant du Conseil, Groupe Banque TD. Nous sommes fiers de notre présence grandissante au Nouveau-Brunswick, et cette commandite représente une occasion pour la TD de mobiliser les amateurs et la collectivité dans un espace où ils peuvent se rassembler, participer et encourager leur équipe lors d'événements phares. »

« C'est une journée très importante, non seulement pour l'équipe des Sea Dogs, mais pour toute la ville de Saint John et les environs, a affirmé Trevor Georgie, président et directeur général des Sea Dogs de Saint John. Une commandite d'une institution financière mondiale comme la TD est une immense victoire pour tout le monde à Saint John. Nous sommes complètement emballés par les occasions qui se présenteront dans les cinq prochaines années pour les Sea Dogs de Saint John. Merci à la TD de croire en notre ville. »

« Grâce à cette commandite emballante pour des droits de dénomination, la TD a témoigné sa confiance envers la grande région de Saint John et la collectivité des alentours, a expliqué Mike Caddell, directeur général, Harbour Station. Quelle excellente façon de souligner notre 26e année au service de la région. »

Depuis son ouverture en 1993, Harbour Station a été l'endroit par excellence pour la tenue d'événements dans le sud du Nouveau-Brunswick. L'aréna a servi de domicile aux Sea Dogs de Saint John de la LHJMQ, au Riptide de Saint John de la Ligue nationale de basketball du Canada, et a accueilli des concerts et des événements majeurs. La TD est le premier commanditaire pour des droits de dénomination dans l'histoire de l'édifice.

L'annonce de la commandite coïncide avec le lancement du camp d'entraînement des Sea Dogs, qui marque le début non officiel de la saison de hockey 2019-2020.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos des Sea Dogs de Saint John

Les Sea Dogs de Saint John sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe, qui a été fondée en 2005 dans le cadre de l'expansion de la Ligue, est la propriété de Scott McCain, qui est né au Nouveau-Brunswick. Les Sea Dogs sont devenus la première équipe du Canada atlantique à gagner un championnat de la Coupe Memorial en remportant la Coupe en 2011. L'équipe de Saint John a remporté trois championnats de la Coupe du Président en 2011, 2012 et 2017. Parmi les anciens joueur célèbres des Sea Dogs, mentionnons Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride), Charlie Coyle (Bruins de Boston) et Thomas Chabot (Sénateurs d'Ottawa).

