Ping An Good Doctor lance officiellement Private Doctor et obtient une collaboration complète avec 29 géants mondiaux de l'industrie





- Le montant des signatures du « médecin privé » a dépassé 300 millions de yuans le premier jour

SHANGHAI, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- Ping An Healthcare and Technology Company Limited (abréviation boursière : « Ping An Good Doctor », code boursier : 01833.HK), la principale plateforme mondiale pour les écosystèmes de santé, a officiellement lancé son produit stratégique Ping An Good Doctor - Private Doctor. Le premier jour, Ping An Good Doctor a conclu un partenariat avec 29 géants mondiaux de l'industrie comme China Mobile, BAIC Group, China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life, etc. pour un montant contractuel supérieur à 300 millions de yuans. En travaillant main dans la main avec les partenaires pour servir la classe moyenne et créer un plus grand écosystème de santé, la société a lancé une nouvelle ère de soins de santé qui se caractérise par « une nouvelle expérience, un nouveau concept, une nouvelle technologie et une nouvelle écologie ».

Premier jour du lancement de Private Doctor, qui crée une nouvelle ère de la médecine

Dès le lancement officiel de Ping An Good Doctor - Private Doctor, la norme du secteur en matière de service et l'expérience utilisateur seront grandement améliorées. Cela devrait permettre de rénover le mode actuel de service dans le domaine des soins de santé, de concrétiser véritablement « des ressources médicales de qualité axées autour de l'utilisateur », et de créer un système de santé sur Internet. Cela signifie également que Ping An Good Doctor est l'un des leaders mondiaux des services de santé sur Internet, passant d'un service en ligne gratuit à un service payant pour les membres.

Actuellement, le déséquilibre entre l'offre et la demande dans le domaine des services médicaux et des soins de santé chinois est devenu un grave problème, et la réforme médicale doit mettre l'accent du côté de l'offre. À ce titre, depuis 2016, la Chine a mis en place plusieurs politiques importantes visant à encourager l'application d'« Internet+ » dans le secteur médical et des soins de santé. Dans le contexte où le pays a poursuivi la promotion d'une Chine saine, encouragé le développement des soins de santé sur Internet et promu le mode d'innovation du service de médecin de famille, Ping An Good Doctor, en réponse aux politiques nationales, a lancé « Private Doctor » (médecin privé) pour fournir à la classe moyenne des solutions innovantes de soins de santé sur Internet.

Wang Tao, le président-directeur général de Ping An Good Doctor, a déclaré : « Ping An Good Doctor espère que, grâce à des services médicaux privés "excellents, professionnels, efficaces, gérables et protégeables", nous pourrons fournir aux utilisateurs des services médicaux et de soins de santé complets et de qualité, concrétiser l'objectif d'être au service de centaines de milliers de familles et commencer une nouvelle ère de médecin privé "Internet + soins de santé" ».

Le service médical privé de Ping An Good Doctor a été soutenu par les médecins de 100 hôpitaux renommés du pays. En outre, Ping An Good Doctor s'est engagé dans une coopération étroite avec 800 hôpitaux nationaux de niveau III A, 1 000 médecins renommés de l'étranger et les 10 meilleurs hôpitaux du monde pour assurer un service médical pratique et précis aux utilisateurs à travers le monde.

Par le passé, Ping An Good Doctor s'est doté d'une réserve importante de ressources médicales, permettant au « médecin privé » de proposer aux utilisateurs non seulement des services de base tels que la consultation en ligne, la gestion quotidienne de la santé, la réservation clinique, mais aussi des services médicaux et soins de santé complets et de qualité, comme des soins infirmiers permanents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une réponse médicale à la seconde, un service de livraison de médicaments à domicile dans l'heure et une visite accompagnée dans des hôpitaux du niveau III A.

En particulier, Ping An Good Doctor a coopéré avec près de 2 000 laboratoires et centres de test pour fournir à chaque utilisateur des dossiers de santé en ligne et un service de gestion de la santé sur mesure tout au long de l'année afin de stimuler le service à guichet unique. Ping An Good Doctor - Private Doctor s'associe également à des compagnies d'assurance tierces afin de fournir aux personnes qui souffrent de maladies un soutien économique face au coût élevé des assurances.

Grâce au mode de service innovant de « Private Doctor », Ping An Good Doctor permet une interaction couvrant toutes les dimensions entre les médecins et les utilisateurs, afin que les médecins puissent suivre, à long terme, l'état de santé de l'utilisateur, mais aussi afin que les médecins et les utilisateurs apprennent à se connaître et nouent des relations étroites avec une confiance approfondie. Grâce à cette toute nouvelle connaissance, l'utilisateur pourra obtenir un service médical et de soins de santé précis, continu et individuel, en rupture avec la relation « inconnue » entre les médecins et les patients que l'on retrouve dans le scénario médical traditionnel.

Signature de contrats avec 29 sociétés leaders, dotant les partenaires commerciaux de plus de moyens

Ces dernières années, la sensibilisation à la santé des individus et la demande de services médicaux et de soins de santé personnalisés et de haute qualité ont connu une forte croissance. Avec le lancement de « Private Doctor », Ping An Good Doctor a conclu un partenariat avec 29 acteurs de premier plan, tels que China Mobile, BAIC Group, China CITIC Bank, Wyeth Nutrition, China Everbright Bank, Minsheng Life, Pearl River Life, PKU Founder Life, etc. Les 29 entreprises exercent leurs activités dans des secteurs tels que la banque, l'assurance, l'automobile, les communications, la maternité, etc. À l'avenir, les utilisateurs de ces partenaires pourront bénéficier du service médical et de soins de santé global de haute qualité et à guichet unique de Ping An Good Doctor - Private Doctor.

En s'associant avec des médecins privés dédiés et des médecins renommés issus des 100 meilleurs hôpitaux nationaux, Ping An Good Doctor - Private Doctor fournira aux utilisateurs des services médicaux et de soins de globaux et actifs tels que la consultation en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la deuxième consultation avec des médecins renommés, les aménagements cliniques hors ligne, la gestion de la santé, la gestion des maladies chroniques, etc. Parallèlement, Ping An Good Doctor profitera de ce partenariat vaste et approfondi, au-delà de la coopération avec des compagnies d'assurance et des institutions financières tierces, pour tirer pleinement parti de ce nouveau produit stratégique de « Private Doctor » pour étendre son développement multicanal.

Wang Tao, le président-directeur général de Ping An Good Doctor, a déclaré : « Nous espérons que Private Doctor concrétisera notre vision qui consiste à ce que chaque famille puisse avoir un médecin de famille, que chaque personne ait un dossier de santé électronique et que chacun de nous ait un plan de gestion de la santé. » En fait, Ping An Good Doctor - Private Doctor, en tant qu'innovation du mode chinois de médecin de famille, cultive une relation médecin-patient basée sur la confiance, l'expertise et la relation à long terme, menant le secteur vers une ère de médecin privé, et stimulant la création de la version chinoise d'innovation médicale.

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 07:32 et diffusé par :