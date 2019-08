Faites évoluer votre célébration de l'Oktoberfest





Le flipper Oktoberfest d'American Pinball ravit les clients de festivals, de brasseries et de restaurants

STREAMWOOD, Illinois, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- American Pinball, un nouvel arrivant à succès sur le marché des flippers, encourage l'industrie de l'alimentation et des boissons à adopter Oktoberfest: Pinball on Tap qui plait à tous. Les marchés américains et européens célèbrent le festival allemand très apprécié ; alors quelle meilleure façon d'attirer les clients de tous âges qu'avec un flipper ?

Selon le président Dhaval Vasani, « le flipper offre des opportunités commerciales sans limites. Les restaurants, les bars et les brasseries ont le plus à gagner de la résurgence de l'intérêt pour les flippers. Le flipper attire de façon unique les passionnés des flippers qui recherchent une expérience nostalgique et les jeunes joueurs à la recherche d'une nouvelle aventure. C'est pourquoi American Pinball s'est attaché à créer un flipper qui offre un lien avec l'Oktoberfest. C'est une machine idéale pour l'industrie alimentaire et des boissons. »

Dans ce jeu populaire, les joueurs pourront voyager au coeur du festival, visiter plus d'une douzaine de tentes et récolter des chopes. Ils sentiront le frisson des manèges excitants, y compris les incroyables montagnes russes à tire-bouchon et profiteront de musique, de nourriture et de boissons fantastiques pour l'ultime aventure de l'Oktoberfest.

Insufflez l'esprit de l'Oktoberfest dans votre entreprise et conservez-le tout au long de l'année. Les passionnés de flipper et les amateurs apprécieront les règles du jeu telles que les 5 multiballes, les 14 modes « tente », les bonus de puissance « chope de bière », l'accélérateur de score « stand de restauration », les 3 modes « mini-sorcier », le mode « super-sorcier » et beaucoup de canards.

L'objectif était de créer un jeu de la plus haute qualité, mais avec un temps de production plus rapide. Par conséquent, les distributeurs American Pinball peuvent dès à présent prendre les commandes des entreprises qui veulent proposer ce jeu qui attire les foules au sein de leur établissement à temps pour les célébrations de l'Oktoberfest de cette année.

Donnez à vos clients une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt avec Oktoberfest: Pinball on Tap pendant l'Oktoberfest 2019. Le temps est compté, commandez auprès d'un revendeur American-Pinball https://www.american-pinball.com/distributors ou par e-mail sales@american-pinball.com dès aujourd'hui.

À propos d'American Pinball

American Pinball se consacre à la création de machines de flipper qui enthousiasmeront vraiment le joueur et deviendront célèbres dans le monde de l'arcade rétro de la bille d'argent grâce à des jeux qui proposent des thèmes vivants, des personnages puissants et cette étincelle si spéciale qui est difficile à définir. American Pinball conçoit et fabrique des jeux ciblés pour le marché mondial du divertissement. Son siège social et son usine de flipper sont situés dans la banlieue de Chicago, dans l'Illinois. Pour plus d'informations à propos d'American Pinball, veuillez visiter notre site : www.american-pinball.com

