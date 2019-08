Aimia déclare des dividendes sur les actions privilégiées





MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Aimia (TSX: AIM), consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur l'ensemble de ses actions privilégiées :

un dividende trimestriel de 0,28125 $ l'action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif de série 1;

un dividende trimestriel de 0,342605 $ l'action privilégiée à taux variable et à dividende cumulatif de série 2;

un dividende trimestriel de 0,375688 $ l'action privilégiée à taux rajusté et à dividende cumulatif de série 3.

Dans chaque cas, les dividendes sont payables le 30 septembre 2019 aux détenteurs enregistrés à la clôture des activités le 20 septembre 2019.

Les dividendes versés par Aimia aux résidents canadiens sur leurs actions privilégiées sont des

« dividendes admissibles » aux fins de l'impôt sur la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire applicable.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous-secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr.

