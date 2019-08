Air Canada annonce les deux premières liaisons assurées au moyen du révolutionnaire A220-300 d'Airbus





Air Canada propose les seules dessertes sans escale Montréal- Seattle et Toronto -San Jose (Californie)

propose les seules dessertes sans escale Montréal- et -San Jose (Californie) Les clients profiteront d'un nouvel aménagement intérieur moderne et spacieux

La technologie de l'A220 réduira la consommation de carburant de 20 % par siège

(Note de la rédaction : Les premières photos de la cabine du nouvel A220 d'Air Canada peuvent être vues à aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/media/photos-logos/our-cabins.html.)

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui les deux premières liaisons qui seront assurées par A220-300 d'Airbus. Il s'agit des seuls services sans escale Montréal-Seattle et Toronto-San Jose, en Californie, à l'horaire dès le printemps 2020. La société aérienne a également donné un premier aperçu de l'aménagement intérieur de son tout nouvel appareil, qui offre le choix entre la Classe affaires et la classe économique, en plus de permettre aux clients de profiter notamment de son plus récent système de divertissements à bord et d'une connexion Wi-Fi pendant le vol.

Pour la liaison Montréal-Seattle, des prix spéciaux de lancement sont proposés à partir de seulement 315 $ CA l'aller, tout compris. Pour la liaison Toronto-San Jose les prix spéciaux de lancement s'établissent à partir de seulement 297 $ CA, tout compris. Les billets sont offerts à la vente à aircanada.com ou par l'intermédiaire des agents de voyages, jusqu'au 28 août, pour des voyages effectués entre le 4 mai et le 31 juillet 2020.

« Cet appareil, imbattable dans sa catégorie, est tout simplement révolutionnaire. L'A220 consolidera notre position sur les marchés transfrontalier et transcontinental et jouera un rôle essentiel dans notre croissance. Nos clients jouiront de caractéristiques novatrices dans une cabine spacieuse et confortable. Dorénavant, les clients qui transiteront par nos plaques tournantes au Canada pour se rendre à une destination internationale bénéficieront, à bord de l'A220, d'un niveau de confort et de service comparable à celui d'un gros-porteur, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, d'Air Canada. Les deux liaisons annoncées aujourd'hui laissent augurer les nombreuses possibilités de développement en Amérique du Nord qu'ouvrira l'A220 : de nouvelles liaisons et de meilleurs services assurés toute l'année.

« Les deux nouvelles liaisons sans escale annoncées aujourd'hui renforcent le réseau transfrontalier d'Air Canada. Elles consolident aussi notre position dans le marché de Seattle, nous permettant de proposer une autre liaison importante aux voyageurs d'affaires et aux voyageurs d'agrément au départ de Montréal, en complément de nos services sans escale actuels au départ de Toronto et de Vancouver. Notre nouvelle liaison Toronto-San Jose accroît notre présence dans la baie de San Francisco en s'ajoutant à nos vols pour San Francisco et à notre service actuel entre Vancouver et San Jose. Les clients au départ du Canada auront le choix d'une autre ville-porte pour se rendre dans la région de San Francisco ou à la Silicon Valley », conclut M. Galardo.

Montréal-Seattle

À compter du 4 mai 2020, Air Canada inscrira à l'horaire une desserte quotidienne Montréal-Seattle exploitée toute l'année, en complément de ses services actuels pour cette ville au départ de Toronto et de Vancouver.

L'horaire des vols est prévu de façon à permettre les correspondances au départ et à destination de l'Europe et de l'Afrique du Nord dans le vaste réseau mondial d'Air Canada. Les villes desservies depuis Montréal comprennent Casablanca, Paris, Nice, Lyon, Alger, Londres, Francfort, Genève, Rome, Dublin, et bien d'autres.

Vol Départ Arrivée Fréquence AC565 Montréal 17:55 Seattle 20:45 quotidienne AC564 Seattle 8:35 Montréal 16:34 quotidienne

Toronto-San Jose

La desserte Toronto-San Jose, assurée toute l'année à compter du 4 mai 2020, constitue l'unique service quotidien sans escale entre ces villes et un complément à la liaison actuelle Vancouver-San Jose.

L'horaire des vols est prévu de façon à permettre aux clients de faire correspondance à Toronto dans le vaste réseau intérieur et nord-américain d'Air Canada, et d'ainsi faciliter l'accès à la Silicon Valley.

Vol Départ Arrivée Fréquence AC765 Toronto 8:55 San Jose 11:28 quotidienne AC766 San Jose 12:15 Toronto 20:10 quotidienne

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres avantages. Les clients en correspondance admissibles qui doivent prendre un vol international à l'aéroport Toronto-Pearson ont accès à la Suite Signature Air Canada, reconnue par Skytrax comme offrant la meilleure expérience de restauration de classe affaires dans le monde.

À propos de l'A220-300 d'Air Canada

Le premier A220-300 d'Air Canada, construit aux installations d'Airbus Canada à Mirabel employant 2 500 personnes, devrait être livré d'ici la fin de l'année. Chaque A220 comporte des pièces venant de 30 fournisseurs canadiens.

Air Canada sera le premier transporteur nord-américain à exploiter l'A220-300, la version longue de l'A220, qui peut franchir une distance de 3 200 milles marins.

D'abord affecté aux liaisons intérieures et transfrontalières reliant Montréal et Toronto à, notamment, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton et New York LaGuardia, l'A220-300 ouvrira de nouveaux marchés, dont les liaisons Montréal-Seattle et Toronto-San Jose annoncées aujourd'hui.

La cabine biclasse comprendra 137 places, soit 12 en configuration 2-2 en Classe affaires et 125 en configuration 3-2 en classe économique. Les passagers profiteront d'un espace personnel augmenté grâce aux sièges de la classe économique les plus larges du parc aérien, et des coffres supérieurs les plus spacieux pour un appareil de cette taille.

Ils aimeront également les hublots plus grands et l'éclairage d'ambiance réglable contribuant à réduire la fatigue pendant le voyage. Avec ses plafonds élevés, son dégagement accru pour les épaules et son espace de rangement supplémentaire, l'aménagement cabine de l'A220 est inégalé pour un monocouloir.

Le système de divertissements à bord eX1 de Panasonic, installé à chaque siège, proposera plus de 1 000 heures de contenu de grande qualité en 15 langues, dont l'accès à Crave, service de divertissements haut de gamme de Bell Media, ainsi que Stingray, un service audio multiplateforme canadien.

L'A220 sera doté d'une connexion satellite haute vitesse pour l'accès Wi-Fi avec prises USB A et USB C ainsi que prise d'alimentation c.a., à la disposition de tous les passagers.

En outre, l'appareil fera progresser l'engagement environnemental d'Air Canada, étant prévu que ses turbosoufflantes à réducteur diminuent la consommation en carburant par siège de 20 %, et les émissions d'oxydes d'azote (NOx), de 50 % en deçà des normes du CAEP/6. L'A220 est également l'appareil le plus silencieux de sa catégorie grâce à ses nouvelles technologies.

Pour en apprendre davantage sur l'A220-300, allez sur notre page web spéciale.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

