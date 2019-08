OneStream Software est reconnu en tant que visionnaire dans le rapport d'étude Magic Quadrant de Gartner pour les solutions nuagiques de planification et d'analyse financière





OneStream Software, un chef de file des solutions de gestion de la performance (CPM) destinées aux moyennes et très grandes entreprises, vient d'être désigné comme Visionnaire dans le rapport d'étude Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie des solutions nuagiques de planification et d'analyse financière1. OneStream améliore son positionnement sur les deux axes par rapport à la précédente version du rapport.

Pour un obtenir gratuitement un exemplaire du rapport dans son intégralité, cliquez ici.

"Nous pensons que la plateforme OneStream XF révolutionne le secteur des solutions de planification et analyse financière et de clôture financière destinées aux entreprises ramifiées et de grande taille", déclare Tom Shea, PDG de OneStream Software. "Obtenir la désignation de Visionnaire est pour nous l'illustration de notre croissance rapide, des solides capacités de planification et d'élaboration de rapports de notre plateforme, et de la variété de solutions proposées via XF MarketPlace."

Un nombre croissant d'entreprises du monde entier utilisent la plateforme nuagique de OneStream pour la planification et l'analyse financière. Avec le regroupement de la planification, la consolidation et l'élaboration de rapports au sein d'une seule et même plateforme, les clients de OneStream n'ont plus besoin de solutions multipoints et réalisent d'importantes économies de temps et d'argent. Plus tôt dans l'année, OneStream fut nommé Gartner Peer Insights Customers' Choice dans la catégorie des solutions nuagiques de planification et d'analyse financière.

Bob Anderson et John Van Decker, vice-présidents en charge de la recherche, et Greg Leiter, directeur principal, Analyst, déclarent: "Les solutions de planification et d'analyse financière soutiennent les efforts de budgétisation, planification et prévision des services financiers. Bon nombre de ces solutions viennent également compléter l'assistance au processus de budgétisation et de planification. Elles le font via des capacités de modélisation, collaboration, analyse et déclaration, qui améliorent toutes l'aptitude financière à gérer la performance en reliant la stratégie à l'exécution. Le marché de la planification et de l'analyse financière est passé de solutions sur site à des solutions nuagiques. Les chefs de file des applications financières sont à la recherche de solutions SaaS pour réduire les coûts d'assistance des applications, augmenter la souplesse des applications et accélérer la création de valeur."

"La planification et l'analyse financière devient un secteur de plus en plus stratégique, alors que les entreprises cherchent à transformer la finance et consacrent davantage de temps et d'attention à la planification prospective et à l'assistance décisionnelle. Pour nous, la reconnaissance de Gartner valide notre capacité à fournir les capacités de planification et l'expertise décisionnelle dont les grandes entreprises ont besoin pour réussir aujourd'hui", poursuit M. Shea.

1 Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions, Bob Anderson, John Van Decker et Greg Leiter, 8 août 2019

Exonération de Gartner

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les études publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de OneStream Software

OneStream Software propose aux organisations complexes une solution moderne de gestion des performances d'entreprise capable d'unifier et de simplifier la consolidation, la planification, l'analyse et l'élaboration de rapports financiers, ainsi que la qualité des données financières. Déployée sur le cloud ou sur site, la plateforme unifiée de OneStream permet aux organisations de moderniser leurs départements financiers, de remplacer les nombreuses applications existantes et de réduire le coût total de propriété des systèmes financiers. OneStream donne la possibilité aux équipes financières de consacrer moins de temps à l'intégration des données et à la maintenance des systèmes, pour se concentrer davantage sur l'optimisation des performances de l'entreprise.

La solution OneStream XF MarketPlace comporte des solutions téléchargeables qui permettent aux clients d'augmenter facilement la valeur de leur plateforme CPM afin de répondre rapidement aux besoins en pleine évolution de leurs opérations et activités financières. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.OneStreamSoftware.com.

