Novacap a conclu sa plus grande acquisition pour un montant de 889 millions de dollars américains





Nuvei, une des compagnies en portefeuille de Novacap, effectue l'acquisition de SafeCharge pour 889 millions de dollars américains

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé au Canada, est fière d'annoncer que sa société de portefeuille, Nuvei, une société de technologie de paiement basée à Montréal, a finalisé l'acquisition du groupe SafeCharge International Group Limited pour un montant de 889 millions de dollars américains. SafeCharge fournit des services de paiement omnicanal mondiaux, allant de l'acquisition et de l'émission de cartes au traitement et à la validation des paiements, le tout reposant sur des solutions avancées de gestion du risque. Sa plate-forme exclusive de paiement entièrement fonctionnelle se connecte directement à tous les principaux systèmes de cartes de paiement, y compris Visa, Mastercard, American Express et UnionPay International, ainsi qu'à plus de 150 méthodes de paiement locales.

Cette acquisition engendre un fournisseur de solutions de paiement de premier plan à l'échelle mondiale, capable de servir des clients de toutes tailles, partout dans le monde. Montréal, Québec, deviendra le siège mondial de cette nouvelle organisation.

Novacap a joué un rôle essentiel dans cette acquisition complexe et transformatrice, ce qui a valu la privatisation de SafeCharge de la bourse AIM à Londres, pour un montant de 889 millions de dollars US. L'acquisition de SafeCharge par Nuvei a été réalisée avec le soutien de Novacap et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse).

L'acquisition est hautement stratégique et complémentaire aux deux activités, dans le but d'accélérer la croissance de l'organisation conglomérée. « En associant la technologie de pointe de SafeCharge, au marché et aux canaux de distribution établis de Nuvei aux États-Unis et au Canada, Nuvei sera désormais en mesure de fournir des solutions de paiement entièrement prises en charge à ses clients et aux réseaux de distribution, quelles que soient leur taille, leur position verticale ou géographique », a déclaré David Lewin, associé chez Novacap (TMT).

« Je tiens à remercier notre partenaire Philip Fayer d'avoir été le moteur de cette acquisition, tout en continuant d'exploiter avec succès le fort potentiel de croissance de Nuvei, ainsi que notre partenaire, la Caisse, pour son soutien assidu. Je suis très heureux de dire que SafeCharge est l'acquisition la plus importante des 38 années de Novacap. Nuvei devient encore une autre plateforme Novacap, leader dans son secteur et dont le siège social est situé à Montréal », a ajouté Pascal Tremblay, président et associé directeur de Novacap (TMT).

« Sans Novacap et la Caisse, Nuvei n'aurait pas été en mesure de finaliser cette acquisition, je suis très fier de les avoir comme partenaires », a déclaré Philip Fayer, président-directeur général de Nuvei.

À propos de NUVEI

Nuvei est la toute première communauté d'experts en paiement. Ils fournissent des solutions de paiement entièrement prises en charge, conçues pour promouvoir et faire progresser le succès de nos partenaires. Nuvei travaille avec des ISO, des éditeurs de logiciels indépendants, des facilitateurs de paiement, des développeurs et des plateformes de commerce électronique, en leur fournissant la technologie, l'expertise et le service client nécessaire pour se démarquer. Soutenus par leur plateforme de services complets et connectés au monde entier, leur vision est de construire un réseau dans lequel tous les partenaires peuvent véritablement s'épanouir. L'objectif de Nuvei est de créer de meilleures opportunités de paiement pour tous, ouvrant la voie à de grands partenariats. En savoir plus sur www.nuvei.com

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,2 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse, des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

