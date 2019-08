Le rapport d'EURid pour le second trimestre de 2019 est disponible





EURid a publié aujourd'hui son rapport d'avancement sur le deuxième trimestre de 2019, présentant ses statistiques trimestrielles et ses développements.

Les points forts incluent :

L'enregistrement de 164 906 nouveaux noms de domaine

L'Irlande qui est en tête de la liste des pays en forte croissance avec une croissance de plus de 18%

Le taux de renouvellement moyen s'est établi à 82,3%, en hausse de 4% par rapport au premier trimestre

Le second trimestre s'est terminé avec un total de 3 623 691 enregistrements de domaines .eu. La forte augmentation en Irlande peut être liée à l'annonce du retrait du Royaume-Uni de l'UE et à ses conséquences pour les détenteurs de noms de domaine .eu en Grande Bretagne. Ainsi, certains détenteurs de noms de domaine britanniques ont peut-être transféré leurs noms de domaine dans leurs succursales installées dans d'autres pays de l'UE ou de l'EEE, par exemple en Irlande.

Le second trimestre compte chaque année un fort taux de renouvellement de noms de domaine en .eu car son lancement date d'avril 2006 et que la majorité des noms de domaine ont été enregistrés à cette date. Le taux de renouvellement du second trimestre montre que les utilisateurs de la première heure continuent à se fier à leur(s) nom(s) de domaine .eu.

Le second trimestre compte également d'autres développements :

Prolongation du contrat de concession de services entre EURid et la Commission européenne jusqu'au 12 octobre 2022

Renforcement de la coopération entre EURid et EUIPO

Pour compenser ses émissions de CO2, EURid contribue au reboisement de la région de Monchique au Portugal et à des projets de forage de puits d'eau potable en Ouganda

L'ICANN a annoncé la fin de l'évaluation de la chaîne de caractères pour l'IDN ccTLD "??" (xn - qxa6a), .eu en grec.

Cliquez ici pour le rapport d'avancement du second trimestre 2019 d'EURid.

À propos d'EURid

EURid est une organisation à but non lucratif qui s'est vu confier la gestion des domaines de premier niveau en .eu et .?? suite à une procédure d'appel d'offres et à une désignation par la Commission européenne. EURid travaille avec plus de 700 bureaux d'enregistrement accrédités et fournit une assistance dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Dans le cadre de son engagement permanent en faveur de la sécurité des données, EURid possède depuis 2013 une certification ISO 27001 qui atteste de sa conformité envers cette norme de sécurité de l'information. EURid est également enregistrée par le Système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne (SMEA). Elle a son siège à Diegem (Belgique) ainsi que des bureaux régionaux à Pise (Italie), à Prague (République tchèque) et à Stockholm (Suède). Pour plus d'informations : www.eurid.eu.

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 04:05 et diffusé par :