BCW et l'entreprise de divertissement légendaire BWR lancent une nouvelle suite d'offres de divertissement





BCW (Burson Cohn & Wolfe), agence mondiale de communication de premier rang, a annoncé aujourd'hui l'introduction de BCW Entertainment, nouvelle suite d'offres de divertissement destinée à montrer la voie à suivre en motivant (move people) et à développer les marques par le biais de la culture pop. BCW Entertainment est chapeautée par BWR basée à Beverly Hills, entreprise de divertissement renommée et membre du Groupe BCW qui a peaufiné son expertise au cours des quatre dernières décennies.

« Dans notre monde actuel, attirer l'attention et exercer une influence sont des tâches qui deviennent de plus en plus complexes », a déclaré Donna Imperato, PDG mondial ? BCW et PDG ? Groupe BCW. « Une stratégie de divertissement intelligente doit attirer l'attention des gens au cours de leur vie quotidienne, lorsqu'ils assistent à des évènements, et par le biais des films, de la musique, des podcasts et du contenu social qu'ils consomment. La marque commence alors à faire partie de leur vie à un moment où ils s'y attendent le moins. En combinant l'expertise spécialisée de BWR avec les données, le contenu et le pouvoir créateur de BCW, nous livrerons une offre de divertissement inégalée à nos clients. »

BCW Entertainment sera dirigée par Eric Green, leader de l'industrie du divertissement et vétéran du secteur, qui est promu au poste de Président de BWR, avec effet immédiat. Eric Green travaillera en partenariat avec Sunny Jenkins, qui a récemment rejoint BWR pour remplir le rôle nouvellement créé de Directrice de la croissance. BWR fournit accès aux personnes du milieu à l'industrie du divertissement, aux principaux talents, et à ses cerveaux les plus créatifs pour donner un avantage immédiat aux clients. L'entreprise représente actuellement des réseaux de télévision et numériques, des créateurs de contenu, des évènements tapis rouge et plus de 150 personnalités, dans les domaines du film, de la télévision et de la musique.

« Eric Green est largement reconnu en tant qu'expert en ce qui concerne le divertissement corporatif, les célébrités et les modes de vie », a poursuivi Donna Imperato. « Je suis convaincue qu'il est la personne idéale pour diriger BCW Entertainment et développer davantage BWR. »

« Nous avons l'ambition audacieuse de fournir la suite d'offres de divertissement la plus complète de l'industrie à des marques multi-secteurs », a fait savoir Eric Green. « Par le biais de BCW Entertainment, nous aidons les marques à développer des stratégies fondées sur la connaissance du divertissement, en utilisant tous les éléments qui passionnent le public, pour qu'elles deviennent une partie de la conversation culturelle et pour qu'elles se connectent avec les gens de manière authentique. »

Les offres de BCW Entertainment englobent les volets suivants :

Stratégie de marketing du divertissement : Développer des stratégies fondées sur les données et la connaissance, parmi toute une gamme d'éléments qui passionnent le public, pour créer une sensibilisation à la marque, et la pertinence et la différentiation de la marque.

Développer des stratégies fondées sur les données et la connaissance, parmi toute une gamme d'éléments qui passionnent le public, pour créer une sensibilisation à la marque, et la pertinence et la différentiation de la marque. Intégration de contenu stratégique : Identifier les opportunités de pré-production pour insérer les marques et leurs campagne de marketing dans un contenu populaire.

Identifier les opportunités de pré-production pour insérer les marques et leurs campagne de marketing dans un contenu populaire. Stratégie et activation partenariales : Recommander, négocier et concrétiser des parrainages et partenariats intégrés, pour donner un accès « moins exclusif » aux clients.

Recommander, négocier et concrétiser des parrainages et partenariats intégrés, pour donner un accès « moins exclusif » aux clients. Planification et gestion des évènements expérientiels : Planifier et exécuter une grande variété d'activations de marque, y compris des premières, des spectacles de remise de prix, des tapis rouges, des voyages, des équipes de terrain, pour ne citer que quelques exemples.

Planifier et exécuter une grande variété d'activations de marque, y compris des premières, des spectacles de remise de prix, des tapis rouges, des voyages, des équipes de terrain, pour ne citer que quelques exemples. Approvisionnement en talents et influenceurs : Connecter les marques avec les talents et les influenceurs appropriés pour servir d'ambassadeurs de marque puissants.

Connecter les marques avec les talents et les influenceurs appropriés pour servir d'ambassadeurs de marque puissants. Ensemencement des produits : Mettre les produits entre les mains de célébrités, de stylistes et d'autres influenceurs cibles pour les rendre « indispensables » en 24 heures.

Mettre les produits entre les mains de célébrités, de stylistes et d'autres influenceurs cibles pour les rendre « indispensables » en 24 heures. Relations avec les médias de divertissement et de style de vie : Façonner et placer les récits des clients dans les points de vente en ligne/hors ligne qui ont de l'importance.

Façonner et placer les récits des clients dans les points de vente en ligne/hors ligne qui ont de l'importance. Stratégie de communication pour les sociétés de divertissement : Aider les studios, producteurs et autres acteurs de l'industrie à se démarquer et à naviguer parmi la perturbation des catégories, pilotée par la technologie, les nouveaux modèles de livraison de contenu, et les questions sociales dominantes de notre temps.

Avant de devenir président de BWR, Eric Green a dirigé la division Divertissements de BWR, en supervisant ses talents, ses divertissements filmés, et ses départements de médias numériques et de réseaux sociaux, et en travaillant avec des clients comprenant de grandes marques médiatiques et des marques des industries automobile, hôtels et complexes touristiques, et soins oculaires.

Anna Jenkins concentrera ses efforts sur la croissance globale de l'agence, en développant la nouvelle offre de divertissement et les activités professionnelles axées sur le mode de vie, la mode et la beauté. Anna Jenkins a une grande expérience dans diverses industries, notamment la mode, les accessoires, les bijoux, le commerce de détail, les spiritueux et la philanthropie. Elle rejoint BWR après avoir quitté le HL Group, où elle occupait récemment les fonctions de vice-présidente exécutive et directrice de la relation client pour toutes les relations de la Côte ouest, notamment avec des clients des industries de la mode, des produits alimentaires et boissons, du commerce de détail haut de gamme, et hôtelière. Auparavant, elle était vice-présidente des Relations, évènements et partenariats mondiaux dans le Groupe BCBGMAXAZRIA.

BCW Entertainment sera dirigée à partir de Los Angeles et appuyée par une équipe mondiale située dans cinq régions BCW : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et Afrique, Asie-Pacifique et Moyen-Orient.

À propos de BWR

Basée à Beverly Hills et à New York, BWR mène des campagnes innovantes pour un public de consommateurs et d'entreprises depuis 40 ans. Pour plus d'informations, visitez le site www.bwr-pr.com.

À propos de BCW

BCW (Burson Cohn & Wolfe), l'une des plus grandes agences mondiales de communication à services complets, s'applique à montrer la voie à suivre en motivant (move people) au nom de ses clients. Née de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW offre un contenu créatif numérique axé sur les données et des programmes de communications intégrés fondés sur les médias sensibilisés et déployés sur tous les canaux pour les clients des secteurs du B2B, de la grande consommation, des entreprises, de la gestion de crise, de la RSE, des soins de santé, des affaires publiques et des technologies. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), société de transformation créative. Pour de plus amples informations, visitez le site www.bcw-global.com.

