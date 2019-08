Le fournisseur de technologies d'aquaculture UMITRON lance le Fish Appetite Index (FAI), le premier système de détection en temps réel de l'appétit des poissons dans l'océan au monde





SINGAPOUR, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- UMITRON PTE. LTD. (entreprise basée à Singapour, dont le cofondateur et directeur général est Masahiko Yamada) lance le Fish Appetite Index (FAI), le premier système de détection en temps réel de l'appétit des poissons dans l'océan au monde. UMITRON FAI utilise des techniques efficaces d'apprentissage automatique et d'analyse des images afin d'extraire des données pertinentes des flux vidéo qui peuvent ensuite être utilisées pour quantifier précisément l'appétit des poissons. Le logiciel FAI a déjà été déployé chez des clients de l'entreprise pour optimiser leurs opérations de nourrissage.

Au cours des vingt dernières années, l'industrie de l'aquaculture s'est développée à un rythme exponentiel puisque la production annuelle a triplé pendant cette courte période. Mais parallèlement à cela, les prix des aliments pour l'aquaculture ont également connu une hausse considérable. Cela pose un défi de plus en plus grand aux pisciculteurs, car les coûts de nourrissage représentent la majeure partie de leurs frais généraux d'exploitation. Les pisciculteurs doivent trouver le juste équilibre : la sous-alimentation de leurs poissons risque de réduire les taux de croissance et de retarder la mise en marché, tandis que la suralimentation augmente les coûts et peut nuire à l'environnement. Les nouvelles technologies d'analyse de données, telles que les dispositifs IdO et l'apprentissage automatique, offrent aux agriculteurs une solution pour améliorer leurs opérations de nourrissage.

L'algorithme du FAI recueille les mêmes informations visuelles que les humains, puis évalue l'appétit des poissons et le présente dans un tableau facile à comprendre. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec une mangeoire intelligente comme UMITRON CELL, les intervalles de temps et les quantités d'aliments peuvent être réglés automatiquement et il n'y a besoin pour cela qu'un minimum d'interférence humaine. Les exploitants piscicoles peuvent utiliser le FAI pour ajuster avec précision leurs horaires de nourrissage et s'assurer que les poissons sont toujours rassasiés. Cela se fait facilement par le biais de leur smartphone avec l'application UMITRON, où ils peuvent vérifier et ajuster à distance les paramètres d'alimentation en fonction des remarques du FAI.

Le système FAI bénéficie aux pisciculteurs en réduisant le gaspillage d'aliments pour animaux, en améliorant la rentabilité ainsi que la durabilité environnementale. Utilisé en duo avec une technologie telle que CELL, le FAI permet aux pisciculteurs de rester à terre en cas de conditions météorologiques périlleuses ou pendant les vacances, tout en gardant un regard attentif sur leurs stocks de poissons. Par ailleurs, cela réduit le besoin pour chaque employé d'être un expert en matière de nourrissage, ce qui donne plus de disponibilité aux équipes pour se consacrer à d'autres tâches qui améliorent le bien-être des poissons.

Les clients actuels d'UMITRON ont déjà commencé à utiliser FAI conjointement avec CELL. « De nos jours, de nombreuses entreprises développent des algorithmes d'apprentissage automatique pour un grand nombre de secteurs d'activité, mais elles ne les testent que dans des conditions idéales. En revanche, le Fish Appetite Index UMITRON a déjà été adopté par nos clients actuels sur leurs sites de pisciculture en mer, où il fonctionne dans des conditions réelles. Certains de nos clients potentiels pourraient se montrer quelque peu réticents à l'égard de l'intelligence artificielle au début, mais le FAI est un outil important qui peut être utilisé pour augmenter la productivité et réduire le gaspillage », a déclaré Masahiko Yamada, directeur général d'UMITRON. « Nous avons développé notre approche d'analyse de l'appétit en gardant à l'esprit les commentaires des clients. UMITRON continuera à développer des services logiciels à valeur ajoutée similaires qui pourront être automatiquement déployés auprès de notre clientèle actuelle. Nous sommes également ouverts au développement d'autres applications pratiques après en avoir discuté avec des clients potentiels ou des partenaires d'équipement », ajoute Takuma Okamoto, directeur technique d'UMITRON.

UMITRON recherche des partenaires intéressés par l'utilisation du système FAI pour des espèces telles que le saumon atlantique, la truite arc-en-ciel, le bar européen et la dorade royale. UMITRON est également en quête de partenaires fabricants de systèmes de nourrissage qui souhaitent utiliser des logiciels d'analyse de données tels que le FAI pour améliorer leurs produits actuels.

UMITRON va participer à AquaNor, qui se tiendra à Trondheim, en Norvège, du 20 au 23 août, ainsi qu'au salon Japan International Seafood & Technology Expo qui aura lieu du 21 au 23 août à Tokyo, au Japon. Les parties intéressées sont priées de contacter UMITRON à l'avance pour organiser une réunion d'information.

À propos d'UMITRON

UMITRON est une entreprise spécialisée en deeptech, basée à Singapour et au Japon. Elle s'est fixé pour objectif de résoudre les problèmes alimentaires et environnementaux à l'échelle mondiale en donnant à l'aquaculture les moyens de s'améliorer via la technologie. Nous construisons des plateformes de données conviviales pour l'aquaculture en utilisant l'Internet des objets (IdO), la télédétection par satellite et l'intelligence artificielle (IA). Notre technologie aide les pisciculteurs à améliorer l'efficacité de leur exploitation, à gérer les risques pour l'environnement et, par conséquent, à accroître le chiffre d'affaires de leur entreprise. Nous avons pour objectif final d'utiliser des modèles informatiques en combinaison avec l'aquaculture pour aider le monde à apporter des protéines de manière durable et efficace, dans le respect de l'homme et de la nature. En définitive, nous visons à « installer une aquaculture durable sur Terre ».

