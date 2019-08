Le Project Management Institute dépasse l'objectif de son engagement et célèbre les 100 000 heures offertes en l'honneur de son 50ème anniversaire





Le Project Management Institute (PMI) est fier d'annoncer qu'il a doublé son objectif initial et que ses parties prenantes se sont engagées à offrir 100 000 heures de bénévolat pour faire avancer des causes alignées sur les objectifs de développement durables des Nations Unies (ODD). Dans le cadre de la célébration mondiale des prestations en vigueur depuis un an, des professionnels du monde entier apportent leur expertise en gestion de projets pour habiliter des organisations locales et renforcer leurs communautés.

L'objectif de l'engagement du PMI pour célébrer son 50ème anniversaire et sa prestation mondiale s'intègre dans un plan d'expansion globale de la campagne « Made Possible » en canalisant la passion des spécialistes de projets dans le monde entier qui sont générateurs de changement social. Initialement lancée à l'automne 2018, la campagne« Made Possible » a pour but d'impliquer diverses parties prenantes du PMI - allant des membres et détenteurs de lettres d'accréditation, aux responsables des branches locales et aux bénévoles - et d'autres personnes souhaitant faire bouger les choses, en les rassemblant autour d'une vision commune ayant pour but d'avoir un impact positif sur la société.

« Nous ne pouvions pas imaginer une meilleure façon de commémorer notre 50ème anniversaire que celle de donner aux gens l'occasion de mettre en pratique leurs compétences et leurs connaissances en matière de gestion de projets pour certains des problèmes sociaux les plus urgents », a déclaré Sunil Prashara, président et PDG du PMI. « Nous savons que la gestion de projets est fondamentale pour gérer le changement et atteindre des résultats stratégiques, concrétiser des idées - principalement en transformant des rêves en réalité - et nous sommes ravis de montrer de quelle manière ces compétences peuvent faire une énorme différence tout en renforçant la société ».

Toutes les parties prenante du PMI sont invitées à participer en s'engageant à apporter leur expertise en matière de direction de projets au service du bien public, pour un projet aligné sur les ODD, sur le site Internet de la célébration mondiale du bénévolat du PMI.

« Made Possible » par la gestion de projets

La notion de renforcement de la société n'a rien de nouveau pour les parties prenantes du PMI. Par exemple, la branche Équateur du PMI a utilisé son expertise en gestion de projets pour aider les communautés à se reconstruire après le séisme dévastateur de magnitude 7,8 en 2016 qui a tué au moins 676 personnes, en a blessé plus de 16 000, en a laissé 700 000 nécessitant une assistance immédiate et a détruit 90 % des infrastructures dans de nombreuses régions.

Le responsable de projet de la branche Équateur du PMI, Santiago Cartagena, s'est associé à une organisation non gouvernementale locale qui disposait déjà de réseaux de sensibilisation à Esmeraldas, en Équateur, l'une des provinces les plus durement touchées. Santiago et ses collègues ont fourni une formation en nature pour la gestion de projets et un soutien à la fois à l'organisation locale et directement aux femmes entrepreneures de la région.

« Nous avons tous la responsabilité de redonner à la vie ce que nous en avons reçu », a déclaré Santiago. « Nos efforts ont permis de soutenir et de former plus de 200 femmes dans la province d'Esmeraldas, et ce n'est qu'un début. Pour moi, la gestion de projets va au-delà des outils ; il s'agit de soutien, d'appuis, d'être avec les gens ».

Le PMI est fier de soutenir des projets de volontariat comme celui-ci et continuera de partager l'impact des projets mondiaux et leur impact sur les communautés locales par le biais de : « Made Possible » et sa célébration mondiale de bénévolat.

Soutenir les objectifs de développement durable

En plus des heures de bénévolat et de la reconnaissance de ceux qui laissent leur empreinte, le PMI prend des mesures en tant qu'organisation pour formaliser son engagement comme étant une force de progrès social. Le PMI a signé récemment le pacte mondial des Nations Unies (ONU), en rejoignant un réseau de plus de 9 500 organisations établies dans plus de 160 pays qui représentent presque tous les secteurs. Les partenaires du pacte mondial des Nations Unies s'emploient à aligner leurs stratégies et leurs activités sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, et s'engagent à prendre des mesures qui font progresser les objectifs de la société. Dans le cadre de ce partenariat, le PMI s'emploiera à trouver des moyens d'appliquer la gestion de projets, de programmes et de portefeuilles afin de contribuer à la réalisation des ODD d'ici 2030.

« Pour toute organisation, s'aligner sur les objectifs de développement durable des Nations Unies nécessite une planification et une gestion de projet prudentes », a déclaré Prashara. « De nombreux ODD ne peuvent être atteints que par le biais d'une collaboration multisectorielle complexe et véritablement mondiale. C'est pourquoi le PMI s'est publiquement engagé à mettre en oeuvre son expertise afin de permettre aux organisations de s'aligner efficacement sur ces objectifs ».

Pour en savoir plus sur le 50ème anniversaire, manifestez votre soutien et maintenez-vous à jour sur l'avancement et les histoires de « Made Possible », rendez-vous sur PMI.org/Anniversary.

Suivez le parcours du PMI pour s'aligner sur les ODD de l'ONU en suivant @PMInstitute sur Twitter et Facebook et sur LinkedIn.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association dans le monde s'adressant aux personnes qui envisagent de devenir des professionnels de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles. Fondé en 1969, le PMI offre de la valeur ajoutée à plus de trois millions de professionnels travaillant dans presque tous les pays du monde, grâce à ses activités mondiales de plaidoyer, de collaboration, d'enseignement et de recherche. Nous faisons progresser les carrières, améliorons la réussite organisationnelle et perfectionnons la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes, certifications, communautés, ressources, outils, recherches académiques, publications, formation de développement professionnel et possibilités de réseautage mondialement reconnus. En tant que membre de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne offrant davantage de ressources, de meilleurs outils, des réseaux plus vastes et des perspectives plus larges. Rendez-nous visite sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 août 2019 à 18:55 et diffusé par :