10 fois en 10 mois : REBEL annonce un financement de 167 millions BRL





La société de technologie financière brésilienne lève 10 fois plus de fonds que sa première émission de débentures en moins de 10 mois

SAO PAULO, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- REBEL, une plateforme de prêts personnels en ligne, annonce le lancement de sa deuxième offre publique de débentures ordinaires. La jeune pousse d'entreprise brésilienne a levé 167 millions BRL par la titrisation de prêts financiers, soit dix fois plus que les 16,6 millions BRL qu'elle avait levés en 2018. Les papiers, qui ont émis par l'établissement de titrisation VERT Capital, ont été achetés par XP Asset Management, Franklin Templeton et d'autres acteurs.

Outre le volume plus élevé, le coût de la levée de capitaux était moins élevé dans cette deuxième offre : Taux TPI plus 5,75 %, contre 6 % pour l'offre précédente. Pour le directeur financier de REBEL, André Botelho Bastos, « La croissance du montant de l'émission en si peu de temps est un événement rare sur le marché brésilien et témoigne de la confiance des investisseurs dans REBEL et dans la qualité des actifs que nous créons. »

La titrisation permet à la jeune pousse d'entreprise de servir plus de consommateurs : « C'est le carburant nous permettant de continuer à accélérer. Nous avons des modèles très avancés d'analyse de prêts qui utilisent l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Cela nous permet d'évaluer et de chiffrer chaque demande de prêt précisément en quelques minutes à peine, ce qui nous garantit en retour un taux de défaut considérablement inférieur à celui du marché », a expliqué Bastos.

La deuxième émission n'est que le début d'une nouvelle phase pour REBEL. Celle-ci sera axée sur l'amélioration de l'expérience du client. La société innove pour pouvoir offrir des taux encore plus bas et davantage d'avantages au consommateur, en plus d'offrir une rentabilité avec une gouvernance pour les investisseurs. « Les banques disent généralement qu'elles sont obligées de facturer des taux d'intérêt élevés, car le non-paiement est élevé, ce qui provoque un cycle vicieux et négatif. Nous voulons créer un cercle vertueux qui inspire plus de confiance, de sécurité et de meilleures propositions de prêt au Brésil », a conclu Bastos.

À propos de REBEL

La mission de REBEL est de mener une transformation des services financiers au Brésil. La société utilise l'apprentissage automatique et les mégadonnées pour offrir des propositions de prêt personnalisées. Elle est la seule société de technologie financière sur le marché brésilien à utiliser la chaîne de blocs pour certifier des contrats. Depuis le début de ses activités en 2017, REBEL a déjà accumulé 4 milliards BRL de demandes de prêt et, en 2018, elle a levé 7 millions USD auprès d'investisseurs, notamment du fonds Monashees. La société prépare, au second semestre de 2019, un second tour de collecte de fonds. www.rebel.com.br.

Téléphone pour contact : +55 11 2344-9100.

