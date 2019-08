Andersen Global renforce son équipe autrichienne





Andersen Global a signé une entente de collaboration avec l'un des plus grands groupes fiscaux indépendants d'Autriche, la société fiscale viennoise G&W International Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhand GmbH, ce qui porte à 140 le nombre d'experts professionnels dans le pays.

Fondée en 1994, G&W International compte aujourd'hui 40 professionnels qui conseillent des clients dans les domaines du conseil fiscal, de la comptabilité et des salaires, de la restructuration et du conseil aux entreprises.

« L'opportunité d'élargir la portée de notre expertise fait d'Andersen Global un choix naturel », a déclaré Oliver Ginthör, associé directeur chez G&W. « Cette collaboration permettra à notre société de poursuivre sa croissance et de nous fournir plus de ressources. Nous pourrons dès lors servir encore mieux, et tirer parti d'une envergure et d'une expertise plus importantes dans le monde entier. »

« L'Autriche est un marché clé dans toute la région et une passerelle vers le sud-est de l'Europe », a ajouté Mark Vorsatz, président du conseil d'administration d'Andersen Global, et PDG d'Andersen Tax LLC. « Nous recherchons toujours les professionnels les plus compétents dans une région, mais n'envisageons de nous associer qu'avec des partenaires partageant nos valeurs Andersen. En plus de compléter nos effectifs en Autriche, la talentueuse équipe de G&W International renforce nos capacités dans la région. Nous anticipons avec intérêt cette collaboration et le travail que va réaliser toute l'équipe autrichienne. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 144 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

