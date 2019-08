Pavilion Data lève 25 millions USD dans le cadre d'un cycle de financement de série C





Pavilion Data Systems, le leader du secteur des technologies de stockage NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF), a annoncé aujourd'hui un financement de 25 millions USD de série C, ce qui porte le total de ses fonds à 58 millions USD. Les nouveaux investisseurs sont Taiwania Capital et RPS Ventures.

Tous les investisseurs existants, à savoir Kleiner Perkins Caufield & Byers, Korea Investment Partners, DAG Ventures, Artiman Ventures, SK Telecom et Tyche Partners, ont participé à ce cycle. Ce nouvel investissement va accélérer la distribution des produits NVMe-oF de la société, ce qui lui permettra de s'étendre sur de nouveaux marchés et de renforcer son équipe pour répondre à la demande des clients.

« L'adoption de NVMe-oF est en augmentation et Pavilion propose des technologies différenciées sur ce marché. Les ventes répétées et la forte demande des clients prouvent que la plateforme NVMe-oF de la société peut apporter des avantages concurrentiels aux grandes organisations, en particulier à celles qui s'appuient sur l'analyse et l'apprentissage automatique », a déclaré Huang Lee, associé directeur chez Taiwania. « Nous sommes ravis de diriger ce cycle et nous réjouissons à l'idée d'introduire Pavilion sur de nouveaux marchés comme l'Asie où les déploiements à l'échelle du cloud font qu'il est nécessaire de disposer d'une solution NVMe-oF sans devoir affronter les complexités et les limites du stockage traditionnel.

« Chez RPS Ventures, nous apprécions l'opportunité de nous associer à Pavilion et aux autres investisseurs pour aider la société à se développer sur de nouveaux secteurs verticaux et dans d'autres régions du monde », a ajouté Kabir Misra, associé directeur chez RPS. « Lorsque nous avons décidé d'investir, nous avons notamment examiné la clientèle vaste et diversifiée de la société, ainsi que la solidité de sa propriété intellectuelle. Son modèle commercial OPENCHOICE nous a également impressionnés, car il change la commercialisation du stockage aujourd'hui. »

« Nous sommes satisfaits du cycle de financement sursouscrit de série C et des progrès constants de nos clients », a assuré Gurpreet Singh, PDG de Pavilion Data. « En 2019, nous avons livré un grand nombre de systèmes à des entreprises de premier plan dans le monde entier. Alors qu'ils continuent à évoluer, bon nombre de nos clients achètent maintenant des baies supplémentaires . Utilisée dans les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage automatique et à l'apprentissage profond, la plateforme prend en charge les bases de données IBM Spectrum Scale, MySQL, et NoSQL, ainsi que Pivotaltm Greenplum. Nous offrons également l'unification des applications d'entreprise modernes et du cloud actuel, avec notamment Pivotal Cloud Foundry, Kubernetes with persistent K8s et VMware. Nous résolvons leurs problèmes avec les avantages immédiats d'un système NVMe-oF et la flexibilité d'approvisionnement dont ils ont besoin grâce à notre modèle commercial OPENCHOICE. »

Pavilion vient de recevoir le prix « Best of Show » de La start-up la plus innovante au Flash Memory Summit de 2019. Plus tôt cette année, la société a été nommée Innovateur en technologie IDC NVMe over TCP, l'une des startups les plus dynamiques évaluée par CRN, est devenue la première solution NVMe-oF pour Spectrum Scale dans le Global Solutions Directory d'IBM, est devenue un partenaire des Dell Extended Technologies pour la revente directe et par canal, et a obtenu cinq nouveaux brevets, ce qui porte à seize le nombre total de ses brevets à ce jour. La société est un membre actif de NVMexpress, de SNIA, de STAC Research et du programme STAR de TACC.

À propos de Pavilion Data Systems

Pavilion Data Systems permet aux organisations de prendre de meilleures décisions plus rapidement. Sa plateforme de stockage par rack ultra-rapide de type NVM-over-Fabric ingère, traite, stocke les données et offre un ordre de grandeur supplémentaire pour des applications modernes massivement parallèles. Le modèle commercial OPENCHOICE Storagetm de Pavilion offre la flexibilité de réutiliser les SSD 2,5 pouces NVMe standard existants ou d'acheter les derniers SSD directement auprès de fabricants de disques, réduisant ainsi considérablement les coûts d'achats et pérennisant l'investissement de la plateforme. Les solutions de Pavilion Data permettent aux entreprises Internet et SaaS, ainsi qu'aux fournisseurs et aux entreprises de services cloud, de proposer des applications critiques à la vitesse du Direct Attached Storage, avec les économies, la fiabilité, l'applicabilité et les services de gestion des données du stockage partagé. Pour en savoir plus, consultez le site www.paviliondata.io ou suivez l'entreprise sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/paviliondata.

